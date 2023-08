Bé trai đi lạc chân rớm máu, được công an tìm người thân

Ngày 11/8, Đại úy Hoàng Nghĩa Chung, Trưởng Công an xã Hưng Tây, (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp Đội cảnh sát giao thông (CSGT) 5-1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An bàn giao cháu bé đi lạc về gia đình.

Công an xã Hưng Tây liên hệ, tìm người thân cho cháu N. (Ảnh: Chung Hoàng).

Khoảng 7h30 ngày 11/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Tây, tổ công tác Đội CSGT 5-1 phát hiện một bé trai không mặc quần áo, bàn chân bị xây xước, rớm máu, có dấu hiệu đi lạc. Tổ công tác sau đó đã đưa cháu đến trụ sở Công an xã Hưng Tây để phối hợp tìm thân nhân.

Cháu bé được cán bộ công an xã mua quần áo, thức ăn, xử lý vết thương ở chân. Cháu bé bị khuyết tật, không thể nghe nói nên việc xác minh thân nhân gặp khó khăn.

Công an xã Hưng Tây đã đăng tải thông tin về trường hợp cháu bé bị lạc lên mạng xã hội, đồng thời gửi thông tin đến công an các xã lân cận để xác minh, tìm người thân.

Đội CSGT 5-1 hỗ trợ, đưa cháu N. về bàn giao cho gia đình (Ảnh: Chung Hoàng).

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, công an xác định cháu bé là Nguyễn Ngọc N. (9 tuổi, trú xóm 5, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) và liên hệ với người thân. Cháu N. được tổ CSGT 5-1 hỗ trợ chở về tận nhà, bàn giao cho gia đình.

Anh Nguyễn Ngọc Nh., bố cháu N. cho biết, sáng nay (11/8) cháu ở nhà với mẹ nhưng sau đó trèo tường ra khỏi nhà. Con bị lạc, lại không thể giao tiếp được khiến gia đình hết sức lo lắng, tổ chức tìm kiếm. Bởi vậy, khi được công an thông báo, đưa cháu N. về tận nhà an toàn, bản thân anh Nh. và gia đình hết sức vui mừng, cảm kích.