Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi mình có tài khoản và nhận được hơn 100 triệu đồng

Ngày 21/3, Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và giúp một người dân ở tỉnh An Giang nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của một cụ bà sống tại xã Hoằng Cát.

Trước đó, vào ngày 19/3, Công an xã Hoằng Cát nhận được thông tin từ chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, về việc chị vô tình chuyển nhầm 109 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của cụ bà H.T.P. (SN 1944), trú tại thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát.

Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa trao đổi nắm tình hình tại gia đình cụ P. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cụ P. cho biết không nhớ mình đã mở tài khoản ngân hàng khi nào và cũng không biết có người chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Sau khi xác minh, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với gia đình đưa cụ P. đến Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Thanh Hóa để làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong quá trình xác thực số điện thoại chính chủ trước đó, cụ P. đã đồng thời được mở một tài khoản ngân hàng miễn phí tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Thanh Hóa.

Sau khi xác nhận các thông tin trùng khớp với trình báo của chị Linh, Công an xã Hoằng Cát phối hợp với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và gia đình cụ P. bàn giao toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho chị Linh.

Anh Nguyễn Đức Anh, người được chị Linh ủy quyền làm việc và nhận lại số tiền, bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến cơ quan công an cùng gia đình cụ P..

Đại diện Công an xã Hoằng Cát trao lại số tiền chuyển nhầm cho anh Nguyễn Đức Anh, người được chị Linh ủy quyền (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

"Tôi cũng như Linh, rất biết ơn tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng xác minh, giúp chúng tôi thuận lợi nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Đặc biệt, chúng tôi trân trọng cảm ơn gia đình cụ P. vì sự trung thực, không giữ những gì không thuộc về mình, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc một cách nhanh chóng", anh Nguyễn Đức Anh chia sẻ.