CSGT tung lưới không trúng người vi phạm lại khiến học sinh ngã?

Thanh Hóa:

Trưa 17/1, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều dòng thông tin bất bình về việc lực lượng CSGT Công an TP. Thanh Hóa “quăng lưới” bắt người vi phạm giao thông đã quăng lưới trúng 1 chiếc xe đạp điện khiến 2 học sinh ngã ra đường, bị thương. Sau khi thông tin được đăng tải, có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận về vấn đề trên, trong đó đa số người dân bất bình về việc quăng lưới trúng học sinh của lực lượng CSGT TP. Thanh Hóa.

Hình ảnh nam sinh ngã cùng với chiếc xe dính bùi nhùi xôn xao mạng xã hội.

Chiều ngày 17/1, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa cho biết, thông tin 1 học sinh té ngã trước cổng công viên Hội An, đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa do trúng “lưới” của lực lượng CSGT là không đúng sự thật.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc trên xảy ra vào khoảng 11h15 phút ngày 17/1. Vào thời điểm trên, khi tổ công tác 135 (được thành lập theo Quyết định của Công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư đại lộ Lê Lợi và đường Lê Hoàn, thì có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển số, không đội mũ bảo hiểm lưu thông từ ngã ba Bia về ngã tư trên.

Nhiều người comment quan điểm không đồng tình việc "quăng lưới" vào thời điểm cũng như vị trí đông người qua lại.

Khi thấy lực lượng CSGT TP Thanh Hóa làm nhiệm vụ, nam thanh niên đi xe máy liền quay đầu bỏ chạy nhưng khi quay xe lại thì đâm vào 1 chiếc xe máy điện đang sang đường. Lúc này trên xe có 2 học sinh.

“Thấy sự việc trên, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ gần đó đã chạy tới hỗ trợ, giúp đỡ 2 học sinh vào bên đường, chứ không có việc ném “bùi nhùi” trúng vào xe đạp điện của 2 học sinh đó”- vị lãnh đạo CSGT Công an TP Thanh Hóa giải thích.

Vị này cũng cho rằng, bùi nhùi xuất hiện ở khu vực nam sinh ngã là do tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần đó tới hỗ trợ, mang theo "dụng cụ" đang tác nghiệp.

Tuy nhiên, hình ảnh được đăng tải về hiện trường vụ việc cho thấy chiếc xe đạp diện dính bùi nhùi của CSGT chứ không phải bùi nhùi rơi gần nơi nam học sinh ngã như giải thích của phía CSGT.

Bình Minh