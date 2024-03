Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) xúc đất, đá, san gạt đường bị nước ngập; dùng cát xử lý đoạn đường dài bị dầu máy ô tô hư hỏng đổ xuống, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Những ngày qua trên địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An mưa lớn, khiến quốc lộ 7 qua đây bị ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn (Ảnh: Thành Nguyễn).

Qua tìm hiểu được biết, ngày 19/3 tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện một đoạn quốc lộ 7 qua xã Viên Thành (Yên Thành, Nghệ An) bị ngập cục bộ.

Nguyên nhân do trước đó trời mưa lớn, tuyến đường đang được thi công nâng cấp dẫn đến hệ thống mương thoát nước không hoạt động.

Các chiến sĩ CSGT san gạt đất, đá lót đường để phương tiện đi lại thuận tiện (Ảnh: Thành Nguyễn).

Trước tình trạng đường ngập sâu trong nước, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, ảnh hưởng đến dân cư sinh sống 2 bên đường, các chiến sĩ CSGT đã có mặt hướng dẫn phương tiện qua điểm ngập an toàn.

Đồng thời, liên hệ đơn vị thi công, huy động máy bơm công suất lớn đến hút nước, đổ đá lót đường. Các cán bộ CSGT cũng đã dùng xẻng, cuốc cào đất, đá san lấp đường bị ngập nước.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, giao trách nhiệm cho đơn vị thi công phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về thi công công trình.

Ô tô tải lớn bị hư hỏng, dầu tràn ra mặt quốc lộ 48D, người dân đi lại khó khăn (Ảnh: Lan Hương).

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) nhận được tin báo có ô tô đầu kéo gặp sự cố trên quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), khiến thùng chứa nhiên liệu bị nứt, dầu chảy tràn, kéo dài hàng trăm mét trên mặt đường, gây trơn trượt; một số người dân lưu thông qua khu vực này gặp tình huống bất ngờ đã bị loạng choạng, thậm chí té ngã.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 vừa điều tiết giao thông, vừa dùng cát san gạt mặt đường chống trơn trượt (Ảnh: Lan Hương).

Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng cử lực lượng đến ghi nhận sự cố, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời dùng chổi, cát để xử lý số dầu tràn ra đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chứng kiến lực lượng CSGT nỗ lực thu dọn hiện trường, một số người dân đã hỗ trợ dọn dẹp để các phương tiện lưu thông qua khu vực thuận tiện, an toàn.