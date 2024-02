CSGT giải cứu bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ đi từ Huế vào TP HCM

Tối 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 18h cùng ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo từ Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc, có bé gái tên H.M.K. (SN 13 tuổi, ở Huế), bị một người lạ dụ dỗ lên xe Phương Trang để đi vào Nam.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công cháu bé bị dụ dỗ vào TPHCM (Ảnh: Cục CSGT).

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi sau đó triển khai lực lượng tìm kiếm cháu bé.

Đến 19h40 cùng ngày, tại km1101+400, quốc lộ 1A thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, CSGT đã dừng ô tô khách Phương Trang, biển kiểm soát 51B-310.19 do tài xế Trương Văn Trung (SN 1991, ở Huế) điều khiển, chạy hướng từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra trên xe, CSGT phát hiện có cháu bé K. như tin báo.

Tổ công tác sau đó đã làm việc với lái xe và cháu bé. Qua trình bày, cháu K. cho biết, bản thân quen 1 người không rõ họ tên ở TPHCM trên Facebook, hai người có mến nhau và người lạ mặt đó đã chuyển tiền để cháu K. mua vé vào TPHCM để chơi.

Tổ công tác sau đó đã cho cháu K. ăn uống, và liên hệ với gia đình và công an phường Thủy Lương tới nhận đưa cháu K. về.