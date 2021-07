Dân trí Nhiều chốt kiểm soát được thiết lập trên địa bàn Đà Nẵng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chỉ ra đường khi cần thiết, xử phạt các trường hợp không chấp hành.

Đà Nẵng lập chốt kiểm tra ngẫu nhiên, phạt người ra đường không lý do.

Ghi nhận trong ngày 24/7, tại các điểm chốt ở các ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính, lực lượng công an phối hợp với dân quân, dân phòng dừng ngẫu nhiên các phương tiện để yêu cầu cung cấp giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, lý do ra đường.

Các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng vắng vẻ hẳn so với mọi ngày.

Tại đường Triệu Nữ Vương, lực lượng tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của phường Hải Châu 2 dừng một số phương tiện để kiểm tra và nhắc nhở các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Thành Hưng - Phó Trưởng Công an phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an phường lập một chốt cố định và một chốt lưu động, thời gian triển khai bắt đầu từ 14h ngày 23/7.

Lực lượng công an dừng xe bất kỳ người đi đường để kiểm tra.

Lực lượng tại các chốt chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết. Đồng thời, xử phạt các trường hợp người dân không chấp hành quy định của thành phố, cũng như các phương tiện vi phạm luật giao thông.

"Đa số người dân đều chấp hành tốt, chưa có trường hợp nào chưa chấp hành hoặc phản ứng với tổ công tác", Thiếu tá Hưng nói thêm.

Lực lượng công an kiểm tra giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị và lý do ra đường của người dân.

Theo Công an phường Hải Châu 2, tính đến 11h trưa ngày nay (24/7), lực lượng đã kiểm tra 83 trường hợp, nhắc nhở 26 trường hợp, xử lý 4 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Vừa chuyển hàng vào Đà Nẵng, vợ chồng ông Trần Văn Thạnh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được yêu cầu dừng tại chốt để kiểm tra giấy tờ. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc đi lại, ông Thạnh chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 và xin giấy thông hành.

Đa phần người dân đều chấp hành tốt với các yêu cầu của chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.

"Tôi chở hàng ở Đà Nẵng qua các tuyến đường Hùng Vương, Chi Lăng, Trưng Nữ Vương đều có các chốt kiểm soát. Việc lập chốt giúp hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Đây là biện pháp tốt, đảm bảo công tác phòng chống dịch", ông Thạnh nói.

Từ ngày 23/7, Công an TP Đà Nẵng đã tăng cường thêm 500 cán bộ, chiến sĩ xuống các quận, huyện để kiểm soát các ngả đường. Trước mắt, lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ trong vòng 14 ngày.

Lực lượng tại các chốt nhắc nhở người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh, kể từ 12h ngày 22/7, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Các cơ quan, công ty, đơn vị... cấp thẻ, giấy chứng nhận, giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên. Người dân chỉ được phép ra ngoài mua sắm các sản phẩm thiết yếu. Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động shipper, chỉ cho phép người dân tự mua đồ ăn mang về, dừng hoạt động taxi, xe 9 chỗ ngồi và taxi công nghệ…

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc đi lại, ông Thạnh chủ động xét nghiệm Covid-19 và xin giấy thông hành.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thành phố này không thực hiện Chỉ thị 16 mà siết chặt các biện pháp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Nguyễn Tri