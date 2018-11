Bình Định:

Bình Định: CSGT bất ngờ té ngửa khi giằng co với thanh niên đi đường?

Chiều 8/11, trao đổi với báo chí, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho hay cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ tai nạn giao thông cũng như hành vi cản trở người thi hành công vụ của một số người xảy ra tối 7/11.

Vụ việc liên quan đến clip đang chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, trong đó ghi lại hình ảnh CSGT giằng co với một số người. Đặc biệt, trong clip có đoạn chiến sĩ CSGT bất ngờ ngã ra đường khi đang nói chuyện với thanh niên được cho là có hình vi cản trở người thi hành công vụ.

Hiện trường vụ tai nạn dẫn đến clip gây xôn xao dư luận (ảnh nguồn Facebook).

Theo thượng tá Long, tối 7/11 xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy trên đường Diên Hồng (TP Quy Nhơn). Khi lực lượng CSGT Công an TP Quy Nhơn đến làm thì xe máy gây tai nạn đã bỏ chạy, chỉ còn lại nạn nhân cùng chiếc xe máy bị tông.

Tuy nhiên, khi CSGT đưa chiếc xe máy bị nạn về trụ sở công an để giải quyết thì có hai người trong nhóm của người bị nạn có hành vi cản trở, chống đối.

“Khi anh em CSGT đến hiện trường xử lý và đưa xe bị nạn về trụ sở công an thì 2 thanh niên có biểu hiện say rượu không cho đưa xe đi. Trong khi người bị nạn không nói gì thì 2 thanh niên không liên quan đến vụ tai nạn lại cản trở không cho đưa xe đi. Anh em đã giải thích nhưng 2 thanh niên này không nghe mà vẫn tiếp tục gây chuyện, chống đối. Từ đó xảy ra giằng co giữa CSGT và 2 thanh niên này”, thượng tá Long thông tin.

Chiến sĩ CSGT Quy Nhơn giằng co với thanh niên có biểu hiện say rượu.

Theo ông Long, sáng 8/11, Công an TP Quy Nhơn đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn cùng người điều khiển và đã đưa đến trụ sở công an để xử lý.

Trao đổi với về hình ảnh một chiến sĩ CSGT trong clip bất ngờ ngã ra đường mà nhiều ý kiến cho là giả vờ té ngã để “ăn vạ” khi đang nói chuyện với người dân, thượng tá Long nói: “Trong clip thấy không rõ ràng lắm, chưa nhìn rõ được thế nào! Không biết tự ngã, trượt chân ngã hay giằng co bị ngã. Tôi sẽ làm việc với anh em để kiểm tra lại sự việc. Ai sai đến đâu thì xử lý đến đó, còn người đưa clip lên mạng làm ảnh hưởng đến chiến sĩ công an thì sẽ có hướng xử lý khác”.

Liên quan đến vụ việc trên, từ sáng 8/11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ một clip có hình ảnh một số CSGT giằng co với một số người dân. Khi đang nói chuyện với người dân, một CSGT bất ngờ té ngã ra đường. Người đàn ông lập tức liên tục kêu lên: “Bậy! Bậy! Bậy!...” để khẳng định để khẳng định mình không hề có va chạm gây té ngã đối với chiến sĩ CSGT. Sau đó, người đàn ông đó bị khống chế nằm giữa đường rồi đưa đi.

Đối tượng sau đó được khống chế.

Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem, hàng ngàn lần chia sẻ, bình luận. Trong đó, rất nhiều bình luận trái chiều theo hướng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chiến sĩ CSGT.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Doãn Công