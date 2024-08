Coteccons vinh danh người hùng cứu tài xế trong xe Volvo bốc cháy

Tôn vinh người hùng nắm tay cứu tài xế trong xe Volvo đang cháy.

Chiều 10/8, Công ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons tổ chức vinh danh ông Mai Lê Duy Quang (SN 1980, công nhân công trường dự án Vinhomes Grand Park TP Thủ Đức, Coteccons) - người trực tiếp cứu tài xế trong chiếc ô tô Volvo bốc cháy ở dốc cầu Phú Mỹ.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho biết hành động của ông Mai Lê Duy Quang rất đáng được tuyên dương và lan tỏa. Chủ tịch HĐQT Coteccons cho đó là hành động nhân văn mà bất kỳ ai trong xã hội nói chung và nhân viên nào của Coteccons nói riêng cũng nên thực hiện trong những tình huống tương tự.

"Nếu tất cả chúng ta đều có suy nghĩ nhân văn, quả cảm, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Ngoài ra, điều mà tôi kính trọng nhất là anh Quang đã rất bình tĩnh và kiểm soát tình huống với những hành động dứt khoát và chính xác trong thời điểm gay cấn và căng thẳng. Tôi vô cùng tự hào vì anh Quang cũng là người gắn bó với Coteccons nhiều năm, ở nhiều công trình trọng điểm ở Việt Nam", ông Bolat Duisenov chia sẻ.

Lãnh đạo Công ty Conteccons gặp gỡ ông Quang (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đánh giá cao hành động dũng cảm của ông Quang, Conteccons đã trao thưởng "người hùng" này những phần quà giá trị, đồng thời trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho con gái của ông Quang.

Ngoài ra, phía công ty nhìn nhận hành động cứu người của ông Quang rất nhanh, dứt khoát và chuẩn xác. Do đó, Coteccons có ý định đề bạt ông vào vị trí công việc mới, liên quan đến an toàn. Nam công nhân cảm ơn tình cảm, thiện chí của công ty. Tuy nhiên, ông cũng phân vân trước lời đề nghị này.

"Tôi là giáo viên sư phạm dạy cấp 3, sau một thời gian thì rẽ sang ngành xây dựng cho đến bây giờ. Có nhiều anh em đã gắn bó theo tôi đã lâu, từ những lúc khó khăn đến giờ. Nếu tôi thay đổi công việc, tôi sợ không lo được cho họ", ông Quang lo lắng.

Trước những tâm sự của ông Quang, phía công ty cho biết sẽ sắp xếp công việc cho những người công nhân trong nhóm ông Quang. Sau đó, công ty sẽ cho ông Quang đi học khóa đào tạo về an toàn để ông đảm nhiệm nhiệm vụ mới. Trong thời gian đi học, nam công nhân vẫn nhận được lương.

Coteccons nhấn mạnh, khóa học nhằm tạo điều kiện để anh Quang có một nghề nghiệp ổn định, truyền cảm hứng cho công nhân công trường Coteccons cho những hành động nhân văn.

Lãnh đạo Công ty Conteccons trao những phần quà cho ông Quang (Ảnh: Hoàng Hướng).

Coteccons là công ty xây dựng đầu ngành của Việt Nam, luôn đặt yếu tố nhân văn và an toàn lên hàng đầu, định kỳ. Coteccons tổ chức các hoạt động lan tỏa tinh thần nhân văn, tôn trọng sự an toàn cho các nhân viên và đối tác của mình. Các hoạt động của Coteccons đều hướng tới xây dựng một cuộc sống tương lai bền vững, an toàn và ý nghĩa hơn cho mọi người. Nhờ thế, mà Coteccons đã nhận được sự tin tưởng của những nhà đầu tư hàng đầu trong và ngoài nước.

Không chỉ có những hoạt động tôn vinh những đóng góp nhân văn, Coteccons còn có những hoạt động khuyến khích sự phát triển bền vững qua các chương trình có ý nghĩa như: "Xây Tết", "Nhà Mình", "GreenUP Marathon"…

Coteccons cũng là công ty xây dựng đầu ngành với khoảng 2.500 kỹ sư và hàng trăm dự án trải dài trên 3 miền Bắc Trung Nam. Tổng số lượng dự án đã và đang thi công của công ty hiện nay lên đến 850 dự án/gói thầu, không chỉ dừng lại tại lãnh thổ Việt Nam mà còn mở rộng sang một vài quốc gia khác.

Công ty này cũng là nhà thầu tiên phong trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong ngành xây dựng với khoảng 46 dự án/tổng 305 công trình xanh tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED & LOTUS.