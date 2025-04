Công tác bảo vệ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Trong 2 ngày 14-15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Đến nay, chuyến thăm diễn ra tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Theo Công an Hà Nội, sự kiện chính trị - đối ngoại này là dịp để 2 nước cùng nhìn lại dấu mốc 17 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, đưa mối quan hệ này bước sang giai đoạn mới và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong tương lai.

Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp theo dõi việc đảm bảo an toàn của đoàn khách quốc tế tại Trung tâm chỉ huy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Do đó, với tầm quan trọng đặc biệt lớn này, Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, đặt ra yêu cầu cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như mọi hoạt động và các thành viên trong đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các đơn vị Công an TP đã ứng trực 100% quân số, bảo đảm lực lượng, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng theo các phương án, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Trước chuyến thăm, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các trung tâm bảo vệ, trung tâm thông tin chỉ huy, các cơ sở lưu trú của đoàn và các tuyến dẫn, chốt bảo vệ, các mục tiêu quan trọng nơi diễn ra các hoạt động của đoàn.

Xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi trên đường phố Hà Nội ngày 14/4 (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại mỗi chốt công tác, Công an TP bố trí các lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an phường và bảo vệ dân phố, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt; nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đối với Phòng CSGT, Công an Hà Nội cho biết đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong phương án bảo vệ an ninh, an toàn của sự kiện, mọi hoạt động ăn, nghỉ của đoàn khách đều do đơn vị đón dẫn.

Phòng CSGT đã phối hợp chặt chẽ công an cơ sở trong triển khai phương án bảo đảm giao thông, dẫn đoàn; tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai phương án giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi đoàn đi qua.

Lực lượng cơ sở chốt chặn, đảm bảo an ninh dọc tuyến đường đoàn xe đi qua (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong khi đó, được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thủ đô tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực diễn ra cuộc hội đàm giữa 2 bên và khu vực ăn, nghỉ của đoàn khách Trung Quốc, Phòng CSCĐ đã thực hiện chế độ thông tin báo cáo, kịp thời phát hiện và có đối sách với mọi tình huống đột xuất phức tạp có thể xảy ra ở các mục tiêu được bảo vệ.

Trong phương án bảo vệ, Công an phường Mễ Trì là đơn vị đóng vai trò quan trọng, khi mọi hoạt động ăn, nghỉ của đoàn khách quốc tế đều diễn ra trên địa bàn.

Vì vậy, Ban Chỉ huy Công an phường đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, tập trung cao độ để phát hiện và ngăn chặn từ xa mọi vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố trí 100% quân số trực ban, ứng trực tham gia các phương án bảo vệ với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để" theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố.