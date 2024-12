Công bố tình huống khẩn cấp tại làng có nhiều tảng đá lăn do động đất

Ngày 21/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Dũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Theo lãnh đạo tỉnh này, nguyên nhân là do ảnh hưởng của các trận động đất kích thích gần đây, đặc biệt là vào ngày 30/11 và 1/12. Một số tảng đá lớn từ đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon 500-600m, đã lăn xuống nhưng bị dây leo và cây núi cản lại.

Các dư chấn khiến nhiều tảng đá lăn xuống ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân ở làng Tu Hon, thôn 3, xã Trà Don, huyện Nam Trà My (Ảnh: UBND xã Trà Don).

Sườn núi gần đỉnh có nhiều đá tảng và độ dốc lớn, theo nhận định sơ bộ của tỉnh, khi mưa lớn kéo dài hoặc có động đất kích thích, sẽ tiếp tục có đá lăn xuống, gây nguy hiểm cho các hộ gia đình và người tham gia giao thông trên quốc lộ 40B và đường vào làng Tu Hon.

Trước sự việc trên, nhà chức trách cho rằng, các hộ gia đình tại khu vực này đang rất lo lắng, một số đã sơ tán sang các làng khác và không dám đưa con em đến trường tiểu học và mẫu giáo Tu Hon. Có 21 hộ gia đình và một điểm trường thôn bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các biện pháp bao gồm tuyên truyền cho 21 hộ dân đã di dời không trở về nơi ở cũ, đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, và theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, sạt lở đất, đá.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND huyện Nam Trà My chỉ đạo UBND xã Trà Don và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chịu ảnh hưởng theo dõi, chủ động phương án đảm bảo an toàn người và tài sản, và theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.