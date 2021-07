Công an xác minh nghi vấn phòng khám cấp giấy xét nghiệm Covid-19 khống

Dân trí Công an tỉnh Long An và Tiền Giang đang phối hợp xác minh thông tin nghi vấn một công nhân không test nhanh Covid-19 nhưng vẫn được phòng khám ở Đức Hòa (Long An) cấp kết quả chứng nhận âm tính.

Công an tỉnh Long An và Tiền Giang đang vào cuộc xác minh thông tin nghi ngờ cấp giấy xét nghiệm Covid-19 khống, đang lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết, Sở Y tế tỉnh này đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động test nhanh Covid-19 tại một phòng khám đa khoa ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), do chưa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. "Công an tỉnh Long An và Tiền Giang đang vào cuộc để xác minh các trường hợp nghi ngờ không đi xét nghiệm nhưng vẫn có chứng nhận âm tính với Covid-19. Nếu phát hiện vi phạm, tỉnh sẽ xử lý thật nghiêm để răn đe", lãnh đạo UBND tỉnh Long An thông tin thêm. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về việc nữ công nhân E. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) dù không đi test nhưng vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin từ mạng xã hội, giấy chứng nhận trên được người tổ trưởng công ty nơi công nhân E. làm việc phát cho chị. Khi có giấy test nhanh, chị E. sử dụng làm "giấy thông hành" đi nhiều nơi. Trên giấy chứng nhận được chị E. xuất trình khi bị kiểm tra, ghi đơn vị cấp giấy là phòng khám ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, ngày 7/7. Ngay sau khi thông tin trên lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra khá hoang mang và cho biết cần xác minh, xử lý nếu phòng khám ấp "khống" giấy xét nghiệm Covid-19. Được biết, ngày 6/7, UBND huyện Đức Hòa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh về việc tạm dừng lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với Phòng khám đa khoa này. Nguyên nhân, phòng khám vi phạm nghiêm trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Trong khi đó, "giấy thông hành" chị E. sử dụng cấp ngày 7/7. Xuân Hinh