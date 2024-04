Công an Vĩnh Phúc phạt nguội gần 8.700 trường hợp vi phạm giao thông

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Vĩnh Yên đã phát hiện hơn 8.100 trường hợp vi phạm và trực tiếp ghi hình, xử lý gần 600 trường hợp.

Tổng số tiền xử phạt theo thống kê là gần 25 tỷ đồng.

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát (Ảnh: Kim Hiền).

Theo lực lượng CSGT, lỗi vi phạm nhiều nhất liên quan đến tốc độ và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt, công khai danh sách phương tiện vi phạm trên trang thông tin điện tử của ngành, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, công an gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú để chủ phương tiện thực hiện quy trình nộp phạt theo quy định.

Như Dân trí thông tin, tháng 6/2023 Công an tỉnh Vĩnh Phúc khai trương Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm.

Dự án "Lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật" tại huyện, thành phố trên địa bàn Vĩnh Phúc do công an tỉnh này làm chủ đầu tư, trước mắt triển khai tại TP Vĩnh Yên, sau đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Hệ thống gồm một trung tâm điều hành chỉ huy, 3 trung tâm giám sát với hơn 200 camera giám sát, máy chủ chuyên dụng. Việc thu thập xử lý thông tin được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo Al, mô đun phát hiện và ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông.