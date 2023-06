Lắp 209 camera để xử lý vi phạm giao thông, an ninh trật tự ở TP Vĩnh Yên

Ngày 23/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khai trương Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu đơn vị vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; phân công nhân sự quản trị hệ thống và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành phát biểu tại buổi khai trương trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm (Ảnh: Hương Thu).

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đánh giá hiệu quả vận hành, khai thác camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, từ đó tiếp tục triển khai tại các huyện, thành phố còn lại đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Ông Thành yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hỗ trợ Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình triển khai, vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát; khắc phục những thiếu sót, sự cố về đường truyền, vận hành hệ thống.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dự án "Lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật" tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do công an tỉnh này làm chủ đầu tư, trước mắt triển khai tại thành phố Vĩnh Yên, sau đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Đến nay, hệ thống camera giám sát trên địa bàn Vĩnh Yên đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt. Hệ thống gồm một trung tâm điều hành chỉ huy, 3 trung tâm giám sát với 209 camera giám sát, máy chủ chuyên dụng, hiệu năng cao.

Việc thu thập xử lý thông tin được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo Al, mô đun phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông. Đây được coi là hệ thống hiện đại góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Khi Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm chính thức đi vào hoạt động, công an Vĩnh Phúc sẽ thông qua hình ảnh của camera giám sát để xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm, các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, cùng các vi phạm khác.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.