Ngày 23/6, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" tại nhà đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (26 tuổi, ở khối phố Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Tại đây, lực lượng công an huyện phát hiện 11 người (gồm 5 nam, 4 nữ, 2 trẻ em) đang được đối tượng Nguyễn Hữu Thắng hướng dẫn học kinh thánh của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

11 người tại điểm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" ở huyện Duy Xuyên (Ảnh: Công an huyện Duy Xuyên).

Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tài liệu liên quan đến "Hội thánh Đức chúa trời mẹ", mời các đối tượng về làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an huyện Duy Xuyên khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những luận điệu của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Nhà chức trách đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện những đối tượng này sinh hoạt, cần kịp thời báo ngay cho công an địa phương gần nhất để xử lý.