Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ án liên quan nhóm "vỡ nợ làm liều"

Tại hội nghị lần thứ 31 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra sáng 14/6, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố, đã báo cáo về công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Nhìn chung, thành phố đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm với tỷ lệ khám phá cao.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, tình hình về tội phạm ma túy đang phức tạp. Do đó, lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Trung tướng Lê Hồng Nam cũng cho hay, thành phố đã ghi nhận tình trạng mua, bán vũ khí, ma túy qua mạng xã hội, nhiều hội nhóm "vỡ nợ làm liều", Công an TPHCM triệt phá nhiều vụ án liên quan.

"Trên mạng, thời gian qua còn có tình trạng lừa đảo dưới hình thức đầu tư tài chính, nhận tiền thưởng, giả mạo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ khám phá đối với loại án lừa đảo qua mạng còn thấp do các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ khiến người dân không biết mình bị lừa", Giám đốc Công an TPHCM nói.

Đối với các vụ việc nêu trên, hầu hết nạn nhân chỉ trình báo cơ quan chức năng khi tài sản đã bị chiếm đoạt. Do đó, tài sản của người bị chiếm đoạt đã chuyển qua nhiều ngân hàng, các đối tượng rút tiền mặt khiến việc đấu tranh, truy vết, thu hồi tài sản còn hạn chế. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo không chỉ ở địa bàn TPHCM mà còn ở tỉnh, thành khác, ở nước ngoài.

"Bị chiếm đoạt rồi mới trình báo là chạy sau tội phạm, gây khó khăn cho công tác truy vết, thu hồi. Người dân cần được trang bị kỹ năng, kiến thức, nhận diện kịp thời và có biện pháp xử lý cho từng trường hợp như không tương tác, không cung cấp thông tin bí mật, người già cần gọi điện ngay cho con cái trong gia đình", lãnh đạo Công an TPHCM nói thêm.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31 diễn ra trong 2 ngày (Ảnh: Q.Huy).

Từ tình hình trên, Công an TPHCM đã chủ động báo cáo Bộ Công an và Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM cho phép xây dựng phần mềm an ninh trật tự trên điện thoại. Từ phần mềm này, người dân sẽ được trang bị thêm thông tin về an ninh, trật tự, kiến thức nhận diện hành vi, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Trung tướng Lê Hồng Nam thông tin thêm, trong 5 tháng đầu năm, thành phố có số vụ tai nạn giao thông giảm sâu về số vụ và số người chết. Thành phố cũng không xảy ra tai nạn đường sắt, đường thủy, không có tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng.

Về vấn đề phòng cháy chữa cháy, thành phố đã kéo giảm số vụ so với cùng kỳ năm trước, nhưng thiệt hại về người có tăng. Các vụ cháy tập trung chủ yếu ở nhóm nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh.