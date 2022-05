Công an TPHCM nói gì khi liên tục "bay" nắp cống, rào chắn?

Thời gian qua, TPHCM liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tại công trình công cộng. Gần đây nhất, dư luận bất bình bởi hàng loạt vụ cắt trộm hoa giấy trên quốc lộ 1, trộm nắp chắn rác, nắp cống khu vực cầu Thủ Thiêm 2.

Không dừng lại ở việc phá hoại, tiêu thụ tài sản công, nạn trộm cắp ở công trình công cộng còn nghi vấn gây ra cái chết thương tâm của 2 bé tại phường Thạnh Xuân (quận 12) hôm 9/5. Kẻ trộm đã lấy cắp một đoạn lan can che chắn bờ kênh, nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Tại buổi họp báo chiều 19/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM khẳng định - trộm cắp tài sản là một trong những tội danh mà công an thành phố cùng các phòng nghiệp vụ, lực lượng địa phương luôn tập trung kéo giảm. Ban Giám đốc Công an thành phố cũng đặt chỉ tiêu cho các đơn vị về tỷ lệ điều tra, khám phá loại tội phạm này, trong đó có vấn nạn trộm cắp tại công trình công cộng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Về vấn đề mất trộm tại các công trình, từ năm 2017, Công an thành phố cùng Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã có quy chế phối hợp để khắc phục tình trạng này. Hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin khi xảy ra các vụ việc để tiến hành điều tra, bất kể thiệt hại lớn hay nhỏ.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết, lực lượng công an cũng lên danh sách khu vực, tuyến đường, công trình thường xuyên xảy ra mất trộm để tổ chức tuần tra, kiểm soát. Về mặt kỹ thuật, Sở GTVT cũng thực hiện một số biện pháp để phòng, tránh trộm cắp như hàn gắn, lắp chốt cho nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2, tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu của camera giám sát cho Công an TPHCM.

Hàng loạt vụ việc trộm cắp tài sản công xảy ra tại TPHCM thời gian qua (Ảnh: Phương Nhi).

"Công an TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, lên danh sách cơ sở có biểu hiện nghi vấn tiêu thụ tài sản trộm cắp ở công trình công cộng", Thượng tá Lê Mạnh Hà nêu phương án.

Mới đây, vụ mất hơn 40 nắp cống chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 sau khi thông xe cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra và bắt được người lấy số nắp cống chắn rác.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM, từ năm 2020 đến nay, tuyến quốc lộ 1 cũng bị đào trộm hơn 2.000 gốc hoa giấy được trồng trên dải phân cách.