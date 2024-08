Công an TP Vũng Tàu thông báo tìm chủ nhân hơn 850 chiếc xe

Ngày 14/8, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã gửi văn bản đến UBND TP Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan, thông báo truy tìm chủ sở hữu của hơn 850 xe vi phạm hành chính đang được tạm giữ tại kho của Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Vũng Tàu.

Theo công văn, kho tạm giữ của Đội CSGT - Trật tự hiện lưu giữ 855 xe máy và 7 ô tô vi phạm hành chính. Tuy nhiên, chủ sở hữu và người vi phạm không đến cơ quan chức năng để nộp phạt. Toàn bộ số phương tiện bị Công an TP Vũng Tàu tạm giữ sau các đợt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, và điều tra giải quyết tai nạn trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Xe máy vi phạm hành chính được lưu giữ tại bãi xe Công an TP Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Mặc dù Công an TP Vũng Tàu đã nhiều lần gửi thông báo đề nghị người vi phạm và chủ sở hữu phương tiện đến giải quyết, nhưng những người này không đến hoặc không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện. Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ, những xe này cũng đã nằm tại bãi tạm giữ phương tiện khá lâu, khiến bãi xe chật cứng và quá tải.

Theo Công an TP Vũng Tàu, căn cứ các quy định pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Công an TP Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên mang theo đầy đủ giấy tờ liên hệ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Vũng Tàu để được hướng dẫn.

Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người đến giải quyết, Công an TP Vũng Tàu sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý theo quy định pháp luật.