Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo tình trạng khai thác đất ruộng đem bán

Theo Công an tỉnh Hải Dương, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra tình trạng người dân ở một số xã lợi dụng việc thu hoạch lúa xong tự ý lấy đất ruộng về bán cho các hộ dân trong xã để đổ ở vườn nhà mình hoặc lấn chiếm đất ao... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đất sản xuất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng đến tài nguyên đất.

"Đa phần các hộ dân thuê máy xúc, công nông tự chế rồi tự khai thác, tự lái, vì vậy còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, gây bức xúc cho người dân", Công an Hải Dương cho biết.

Vụ khai thác đất ruộng trái phép ngày 23/12/2022. (Ảnh: Công an Hải Dương).

Điển hình, hồi 16h ngày 23/12/2022, tại thửa ruộng của bà Vũ Thị Đầm thuộc thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với UBND xã Yết Kiêu, Công an xã Yết Kiêu, phát hiện ông Trần Đình Hoan (48 tuổi, ở cùng địa chỉ với bà Đầm) điều khiển máy xúc bánh xích tự ý khai thác đất tại thửa ruộng trên và chuyển lên xe tự chế của các ông Vũ Tất Chỉnh (26 tuổi) và Đoàn Văn Trung (48 tuổi), cùng trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc để vận chuyển đi bán cho các hộ dân trong xã.

Hoạt động của những người nói trên đã trực tiếp làm biến dạng địa hình khu vực đất thuộc thửa ruộng của bà Đầm.

Tại thời điểm làm việc, các ông Trần Đình Hoan, Đoàn Văn Trung và Vũ Tất Chỉnh khai nhận: Các phương tiện máy xúc và xe tự chế đều thuộc sở hữu của ông Vũ Tất Chính (39 tuổi, trú tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc). Ông Chính là người thuê các ông Hoan, Trung và Chỉnh thực hiện việc khai thác đất ruộng nêu trên.

Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm, quản lý tang vật, phương tiện và làm việc với những người có liên quan. Hiện vụ việc đang được trình lên Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc để ra quyết định xử phạt.

Để ngăn chặn tình trạng này, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên đất.

Người dân không tự ý khai thác cũng như mua bán trái phép đất ruộng. Trường hợp phát hiện các đối tượng khai thác đất ruộng trái phép, người dân hãy thông tin ngay cho Công an huyện Gia Lộc theo số điện thoại: 02203.716.419 hoặc báo ngay cho lực lượng Công an xã, thị trấn gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.