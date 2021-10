Công an tìm nhân thân người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Dân trí Va chạm với xe đầu kéo đang di chuyển ra quốc lộ 1, người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Ngày 28/10, Công an quận 12 (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tại nạn giữa xe đầu kéo với xe máy tại giao lộ Lê Thị Riêng - quốc lộ 1.

Theo đó, 6h45 cùng ngày, tài xế P.C.K. (46 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc chở container loại 20 feet lưu thông trên đường Lê Thị Riêng, rẽ ra quốc lộ 1 (phường Thới An, quận 12), đã va chạm với xe máy BKS 52U4 - 9105 do một người phụ nữ chưa rõ lai lịch điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.X.).

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo chèn qua tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 12 đề nghị người dân chứng kiến vụ tai nạn, người thân của nạn nhân hãy cung cấp thông tin qua số điện thoại 0909022223 cho điều tra viên Trần Lê Phong, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 12.

Hoàng Thuận