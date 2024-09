Công an Tiền Giang đóng góp, vận động hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão và mưa, lũ gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và hưởng ứng đợt phát động của Bộ Công an về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi (bão số 3), Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ trương cán bộ chiến sĩ công an tỉnh mỗi người trích 1 ngày lương đóng góp với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân.

Các đoàn thể trong Công an tỉnh phát động ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Ảnh: CTV).

Ngoài ra các đoàn thể trong công an tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 170 triệu đồng tiền mặt và hơn 10 tấn hàng hóa gồm quần áo, thuốc tây, bánh, gạo, sữa, nước suối, mì tôm... với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, gửi đến Ban Phụ nữ Công an nhân dân và các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam.

Các đoàn thể trong công an tỉnh cùng người dân vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Ảnh: CTV).

Các hoạt động góp phần tô thắm thêm tình quân dân, nghĩa đồng bào, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.