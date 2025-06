Công an Quảng Ninh điều động, bố trí trưởng và phó trưởng công an cấp xã

Chiều 29/6, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với lực lượng công an cấp xã.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi lễ. Tới dự có ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định bổ nhiệm trưởng công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Anh Tuấn).

Theo quyết định ngày 26/6 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh được thành lập 54 đơn vị công an cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp bàn, thống nhất phương án lãnh đạo, chỉ đạo, điều động, bố trí đội ngũ trưởng, phó trưởng công an các đơn vị thuộc cấp xã, bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách và có dấu ấn lịch sử. Quá trình triển khai được thực hiện khẩn trương, theo hướng “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, đảm bảo tiến độ và quy định của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đề nghị Công an tỉnh tiếp tục ổn định tổ chức, làm tốt công tác tư tưởng và bố trí nhân sự một cách khoa học, hợp lý. Các đơn vị sau khi sắp xếp cần phát huy được sức mạnh tổng hợp, tính kế thừa và phát triển, đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Ông Diện cũng yêu cầu lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ hay “khoảng trống” về an ninh, trật tự trong quá trình chuyển giao. Đặc biệt chú trọng các địa bàn biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bên cạnh đó, công an cấp xã cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu dân cư, cải cách thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang tại địa bàn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trần Văn Phúc đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của lực lượng công an cấp xã thời gian qua; biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chỉ huy tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc sẵn sàng đảm nhiệm vị trí thấp hơn để phục vụ tổ chức.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn công việc, tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Văn Thiết, Trưởng Công an đặc khu Vân Đồn, đại diện cho cán bộ nhận nhiệm vụ mới, cam kết thực hiện tốt công tác tham mưu, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở trong giai đoạn chuyển giao. Tập thể lãnh đạo công an các xã, phường, đặc khu sẽ nghiên cứu phương pháp, cơ chế làm việc khoa học, hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và Nhân dân.