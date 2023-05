Công an Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ trẻ đuối nước tại bể cá Koi gia đình

Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ em tử vong do đuối nước, chiếm 48% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn. Đuối nước có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào có nước, từ sông, hồ, biển cho đến bể bơi, bể cá hay thậm chí là bồn tắm.

Theo cơ quan công an, một trong những nguyên nhân gây đuối nước ở trẻ em là sự thiếu sót trong việc giám sát và bảo vệ của người lớn. Nhiều trường hợp trẻ em chơi đùa quá phấn khích hay tò mò, không được sự quan tâm và can thiệp kịp thời của người lớn dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

Bể cá nơi xảy ra sự việc 2 cháu bé 4 tuổi bị đuối nước ở Quảng Ninh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Công an tỉnh Quảng Ninh lấy ví dụ, như vụ việc hai cháu bé 4 tuổi ở Quảng Ninh, bị đuối nước thương tâm tại bể cá Koi vào chiều 8/2/2023.

Thời điểm đó, hai cháu là L.K.N. và Đ.A.K. (SN 2019, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, hai gia đình không thấy các cháu đâu nên đi tìm.

Đến 19h, anh C.V.L. (SN 1994, sống cùng phường Cao Xanh) phát hiện tại hồ cá Koi nhà mình có 2 cháu bé nằm nổi trên mặt nước. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, song do bị ngạt nước trong thời gian khá lâu nên hai cháu đã không qua khỏi.

Trước đó, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù nước trong các bể cá này không quá sâu so với những trẻ nhỏ, nhưng khi chẳng may các cháu bị ngã xuống bể cá cũng có thể khiến các cháu hoảng loạn, dẫn đến bị đuối nước.

Để phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, các bậc phụ huynh phải luôn giám sát và theo dõi trẻ nhỏ khi trẻ lại gần các nguồn nước, kể cả khi đã biết bơi.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần lắp đặt hàng rào che chắn xung quanh các bể cá, bể bơi hay các nguồn nước khác trong nhà và khuôn viên. Dạy trẻ em các kỹ năng bơi lội từ sớm.

Cơ quan công an cũng yêu cầu các bậc phụ huynh, cần trang bị cho trẻ các phương tiện bảo hộ như áo phao, mũ bảo hiểm khi trẻ tham gia các hoạt động dưới nước. Nâng cao ý thức và kiến thức về cách xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước cho cả người lớn và trẻ em.