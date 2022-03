Công an Quảng Nam tiếp nhận 2 xe mô tô phòng cháy chữa cháy

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ, trong đợt đi công tác cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến trường Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy, thấy nhà trường đang sản xuất thử nghiệm xe mô tô chữa cháy nên ông có ý định và mong muốn tặng lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 2 mô tô PCCC được Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao tặng.

Loại xe mô tô PCCC này nhỏ gọn, cơ động và có nhiều ưu điểm để chữa cháy trong các con đường, hẻm nhỏ nên ông mong muốn tặng xe này đến Công an TP Hội An để cơ động trong công tác PCCC ở phố cổ Hội An.

Ông Thân Đức Nam cũng chia sẻ, việc trao tặng mô tô PCCC này dự kiến diễn ra cuối năm 2021, nhưng vì lý do dịch bệnh Covid-19 và những lý do khách quan khác nên đến hôm nay, 2 xe mô tô PCCC này mới được trao tặng đến Công an TP Hội An.

Mô tô PCCC có nhiều tính năng cơ động, nhỏ gọn, có nhiều ưu điểm phù hợp để PCCC trong các con hẻm nhỏ.

Việc trao tặng 2 xe mô tô PCCC này trong thời điểm tỉnh Quảng Nam chuẩn bị lễ khai mạc "Năm du lịch quốc gia 2022" cũng có nhiều ý nghĩa trong công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

"Đây là mong muốn và ý nguyện của cá nhân tôi đối với lực lượng PCCC Công an TP Hội An, Công an tỉnh Quảng Nam cũng như đối với quê hương Quảng Nam", ông Thân Đức Nam chia sẻ.

Tiếp nhận 2 xe mô tô PCCC, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn đến ông Thân Đức Nam đã có tấm lòng đối với lực lượng PCCC và với địa phương.

Theo Thượng tá Hồ Song Ân, việc tiếp nhận 2 xe mô tô PCCC trong thời điểm hiện nay có rất nhiều ý nghĩa, nhất là vào thời điểm bắt đầu vào mùa nắng nóng, tỉnh tổ chức năm du lịch quốc gia 2022.

Đặc biệt, việc PCCC và cứu hộ, cứu nạn ở phố cổ Hội An với những con đường, hẻm nhỏ cần loại phương tiện nhỏ gọn, cơ động rất thuận tiện trong công tác PCCC.