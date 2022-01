Công an Nghệ An niêm phong hồ sơ các bệnh viện liên quan Việt Á?

Dân trí Theo thông tin từ lãnh đạo ngành y tế Nghệ An, công an tỉnh này đã niêm phong và mang toàn bộ hồ sơ của 6 đơn vị liên quan đến việc mua sắm thiết bị của Công ty Việt Á.

Ngày 6/1, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, qua báo cáo tỉnh Nghệ An có tất cả 6 đơn vị mua sắm các thiết bị, sinh hóa phẩm phục vụ chống dịch từ Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

6 đơn vị nêu trên gồm: CDC Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện đa khoa Quang Khởi. Trong đó, bệnh viện Cửa Đông và Bệnh viện Quang Khởi là 2 đơn vị tư nhân.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đã ký kết hợp đồng trị giá 9,2 tỷ đồng mua các thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch của Công ty Việt Á (Ảnh: CTV).

Theo vị lãnh đạo này, hiện toàn bộ hồ sơ của 6 đơn vị này liên quan đến việc mua sắm thiết bị, sinh hóa phẩm từ Công ty Việt Á đều đã được Công an tỉnh Nghệ An niêm phong và đưa đi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Được biết, trong số các đơn vị này thì CDC Nghệ An đã bỏ ra 60 tỷ đồng để mua các thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch. Trong đó có 28 tỷ đồng mua 4 gói thầu của Công ty Việt Á.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã ký kết hợp đồng trị giá 9,2 tỷ đồng mua các thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch của Công ty Việt Á. Trong đó, bệnh viện này đã chi trả 7,5 tỷ đồng cho Công ty Việt Á.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng tổ chức mời thầu mua sắm thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch và đơn vị trúng là Công ty Việt Á với trị giá gói thầu hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, viện chưa có nhu cầu nên chưa ký kết hợp đồng, chưa mua bán.

3 đơn vị còn lại trong đó có 2 bệnh viện tư nhân cũng đã có mua sắm thiết bị, sinh hóa phẩm tại Công ty Việt Á.

Được biết, ngày 31/12, Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An.

Trước khi bị khởi tố, ông Định từng khẳng định rằng chưa liên lạc, chưa gặp lãnh đạo Công ty Việt Á. Bản thân ông Định cũng chưa từng nhận khoản tiền hoa hồng nào từ công ty này.

Nguyễn Duy