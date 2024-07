Công an lắp camera thu thập chứng cứ "đinh tặc" ở TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 4/7, đại diện UBND quận 12 cho hay, ngày 28-29/6, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên sử dụng xe hút đinh, thu được gần 30 vật nhọn trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt An Sương. Qua rà soát, đoạn đường trên có 3 điểm vá, sửa xe ở phía trước đoạn đường bị rải đinh (theo hướng di chuyển của tuyến đường).

Trường hợp xe hư hỏng do cán phải đinh cũng khó tiếp cận các tiệm vá, sửa xe này do phải đi ngược chiều lại. Do đó, các cơ quan nhận định, khả năng 3 điểm sửa xe trên liên quan đến vấn đề rải đinh là không cao.

Buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 4/7 (Ảnh: Hoàng Quy).

Hiện tại, UBND quận 12 đã chỉ đạo công an quận phân công cán bộ làm việc với 3 điểm sửa xe trên và yêu cầu ký cam kết không rải đinh, vật nhọn ra đường. Đội nghiệp vụ của Công an quận 12 triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng rải đinh, vật nhọn, gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Đồng thời, công an quận cũng nhận chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, lắp camera tại các điểm sửa xe, vị trí thường phát hiện rải đinh để thu thập chứng cứ, xử lý đối tượng vi phạm. Công an các phường theo dõi hoạt động của đối tượng khả nghi, huy động người dân cùng giám sát trên các tuyến đường.

UBND quận 12 cũng yêu cầu lực lượng công an lập danh sách các điểm sửa xe, vá xe và yêu cầu chủ cơ sở cam kết không rải đinh, vật nhọn, không "chặt chém" chi phí sửa, vá lốp xe. Các hành vi rải đinh, vật nhọn trên đường cần bị xử lý nghiêm.