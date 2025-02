Công an kịp thời ngăn cản một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng Công an phường Trưng Vương (TP Uông Bí, Quảng Ninh) phối hợp với tổ công tác an ninh trật tự cơ sở kịp thời can ngăn một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, lúc 17h30 ngày 21/2, Công an phường Trưng Vương nhận được tin báo của người dân về việc có một phụ nữ đang đứng ngoài lan can cầu sông Uông 2, thuộc khu 2 của phường, có dấu hiệu muốn tự tử.

Tiếp nhận thông tin trên, lực lượng Công an phường Trưng Vương cùng với tổ công tác an ninh trật tự cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút kiên trì thuyết phục, tổ công tác đã can ngăn được người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử và đưa về Công an phường Trưng Vương để tiếp tục làm công tác tư tưởng với người này.

Tại trụ sở, người phụ nữ cho biết, tên là H.T.P. (35 tuổi, ở xã Vũ Dũng, huyện Kinh Thành, tỉnh Hải Dương), do xích mích trong tình cảm, chị đang làm thủ tục ly hôn với chồng nên đã nghĩ quẩn.

Sau khi được động viên, đả thông tư tưởng, chị P. dần ổn định tâm lý, đến 22h cùng ngày Công an phường Trưng Vương đã bố trí xe đưa chị P. về đến nhà.