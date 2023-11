Công an Huế vượt lũ, dầm mưa đưa thai phụ đến bệnh viện sinh con

Trưa 15/11, Công an Thừa Thiên Huế thông tin, lực lượng công an các phường, xã đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố đưa nhiều thai phụ, người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Công an phường Vỹ Dạ và lực lượng bảo vệ dân phố đưa 1 thai phụ ra khỏi vùng lũ dữ (Ảnh: Công an Huế).

Sáng 15/11, do mưa lớn, nước sông lên cao khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập sâu. Một số hộ dân đã phải liên hệ với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Nhiều người còn đăng tải thông tin "cầu cứu" trên mạng xã hội nhờ sự hỗ trợ.

Sau khi liên hệ cơ quan chức năng, sản phụ H.T.L (32 tuổi, ở đường Phan Chu Trinh, TP Huế) đang mai thai cùng hai con nhỏ được Công an phường An Cựu cùng lực lượng địa phương sử dụng ghe đưa đến nơi an toàn.

Hay một trường hợp thai phụ khác là chị L.T.Q.N được Công an xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) đưa đi cấp cứu. Công an phường Vỹ Dạ cũng đưa một trường hợp đến bệnh viện chờ sinh.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng công an các phường trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng kịp thời hỗ trợ di dời, sơ tán nhiều người dân khu vực đang bị nước lũ "bủa vây" đến nơi an toàn.

Một trường hợp cùng con nhỏ đang được Công an phường An Cựu sơ tán ra khỏi vùng lũ (Ảnh: Công an Huế).

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo, ngày 15-17/11, tại Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3 gây ngập lụt diện rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.