Người dân vùng ngập ở Huế lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ sơ tán

Người dân Huế lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ

Từ đêm qua đến sáng nay (15/11), nước dâng nhanh khiến nhiều khu vực tại Thừa Thiên Huế bị chia cắt, việc đi lại khó khăn. Một số hộ dân có nhà bị ngập nước cao đã phải lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ sơ tán, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Nhiều chủ ô tô sau một đêm cũng đã rất bất ngờ khi nước dâng lên quá nhanh, khiến phương tiện của họ bị mắc kẹt trong biển nước.

Không ít người đã phải lên mạng để tìm kiếm các dịch vụ xe cẩu và cứu hộ giao thông để di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

Nhiều người dân Huế đã lên mạng nhờ hỗ trợ khi nước lũ lên quá nhanh (Ảnh chụp màn hình).

Cư dân mạng tại Huế cũng đã sử dụng các hội, nhóm trên Facebook để chia sẻ những số điện thoại đường dây nóng của trung tâm cứu hộ, dịch vụ thuê ghe, đò…

Nhiều mạnh thường quân chia sẻ số điện thoại để cung cấp nhu yếu phẩm cho những gia đình chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chạy lụt không kịp kê cao tài sản

Lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Huế chìm trong biển nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Nhiều khu vực thấp, trũng tại thành phố Huế, người dân đã phải sử dụng ghe, đò để di chuyển.

Tại một số khu vực thấp, trũng như Kiểm Huệ, Trường Chinh, Cồn Hến, nước ngập sâu vào nhà dân, có nơi lên đến gần 1m. Nhiều hộ dân không kịp kê đồ đạc lên cao để chạy lụt đã buộc phải để tài sản ngâm trong biển nước.

Nhiều hộ dân tại nơi thấp trũng đã buộc phải sơ tán sang nơi khác để chờ nước rút. Một số trường đại học trên địa bàn trực tiếp hỗ trợ sinh viên nơi lưu trú.

Nước ngập sâu nhiều nhà dân tại thành phố Huế (Ảnh: Nhuận Thành).

Nhiều hộ dân không kịp kê đồ đạc khiến tài sản bị ngâm trong nước (Ảnh: Nhuận Thành).

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/11. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động III, gây ngập lụt diện rộng.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng 15/11, nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 và vẫn tiếp tục dâng nhanh.

Từ ngày 13/11 đến sáng 15/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to và rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi lên đến 971mm.

Mưa lớn và nước sông dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường của Huế chìm trong biển nước (Ảnh: Nhuận Thành).

Mưa to trên đầu nguồn đã khiến lượng nước đổ về hạ nguồn với lượng lớn, làm mực nước các sông chảy qua địa phận thành phố Huế dâng lên nhanh chóng.

Hiện tại mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đã lên mức 4,17m (trên mức báo động III là 0,67m); nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,11m (dưới báo động II: 0,39m). Mực nước tại sông Hương đã vượt qua đỉnh lũ năm 2020 nhưng dự báo vẫn còn tiếp tục dâng nhanh trong thời gian tới.