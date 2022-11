Công an Hoàn Kiếm cho phép trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội hoạt động trở lại

Thông tin trên được Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), xác nhận với PV Dân trí chiều 25/11.

Hình ảnh trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội được ghi nhận vào sáng 25/11 (Ảnh: Hải Nam).

Thông báo vừa được Đại tá Hà Mạnh Hùng ký, thể hiện ngày 23/11, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội về việc đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại trụ sở cơ quan.

Ngày 25/11, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra, phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, địa chỉ 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm).

"Qua kiểm tra nhận thấy trụ sở cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH theo nội dung nêu tại văn bản ban hành ngày 23/11/2022, để đi vào hoạt động" - thông báo nêu rõ.

Trong thông báo, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các điều kiện về PCCC trong quá trình hoạt động, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2022/NĐ-CP ngày 24/11 của Chính phủ.

Liên quan đến sự việc, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết theo quy định tại Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Trưởng Công an cấp quận, huyện có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn của mình phụ trách.

Như vậy, việc Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ quan Sở Nội vụ, do trụ sở của cơ quan này không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy là đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật.

"Nhiều người cho rằng cơ quan công an cấp quận, huyện không có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ đối với cơ quan thuộc cấp tỉnh. Tuy nhiên, trưởng công an có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ đối với cơ sở vi phạm trên địa bàn mà họ quản lý, điều này đúng quy định pháp luật" - ông Tiền cho hay.

Trong khi đó, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, có quan điểm cho rằng Sở Nội vụ là một pháp nhân nên việc Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở này là điều "kỳ lạ".

Như đã đưa tin, ngày 23/11, Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội vụ ở địa chỉ 18B Lê Thánh Tông trong vòng 1 tháng kể từ 8h ngày 24/11.

Cũng tại quyết định, Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Qua tìm hiểu, trụ sở Sở Nội vụ vi phạm các lỗi: Thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; 2 cầu thang bộ dạng hở; cải tạo tầng tum thành nhà ăn và hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo…

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào sáng 25/11, dù quyết định đã có hiệu lực nhưng bên trong trụ sở Sở Nội vụ vẫn có nhân sự túc trực, không có dấu hiệu tạm dừng hoạt động.