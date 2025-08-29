Công an Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi cho cựu chiến binh xem diễu binh

Trước ngày tổng duyệt (30/8) và Lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 29/8, Công an TP Hà Nội đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung...

Một trong các khu vực sẽ ưu tiên dành cho người cao tuổi và các cựu chiến binh ngồi xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TP Hà Nội, việc này thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm A80 sắp tới.

Công an Hà Nội cũng cho biết việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia, góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.