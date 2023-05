Công an Hà Nam đi dọc đất nước cấp căn cước công dân cho người xa quê

Cuối tháng 4 vừa qua, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước công bố hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 100% dân số trong độ tuổi theo quy định.

Hiện, Công an Hà Nam đã cấp trên 750.000 thẻ CCCD đủ điều kiện; kích hoạt hơn 400.000 tài khoản định danh điện tử đạt gần 67%, đứng đầu toàn quốc và tổ chức thực hiện số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu đạt gần 100%.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, để có được thành tựu này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo lực lượng công an tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD.

Một trong những giải pháp tiên phong, có hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực, giảm thiểu tối đa việc di chuyển, tiết kiệm được kinh phí cho công dân Hà Nam đang sinh sống, lao động, làm việc tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhưng chưa có thẻ CCCD gắn chip là việc Công an Hà Nam thành lập 11 tổ công tác lưu động với 45 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm tinh thần, trách nhiệm cao đi đến mọi miền Tổ quốc, thu nhận hồ sơ.

Tổ công tác lưu động Công an tỉnh Hà Nam làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho công dân Hà Nam đang làm việc tại Lào Cai (Ảnh: Bảo Khánh).

Chỉ trong ba ngày đầu tiên, từ mùng 6 đến 8/4, các tổ công tác Công an tỉnh Hà Nam đã thu nhận hơn 1.000 hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho công dân người Hà Nam nhưng đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh trên cả nước.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa, vận động quần chúng nhân dân hiểu lợi ích và tích cực phối hợp; công an các huyện, thị xã, thành phố củng cố hệ thống tàng thư hộ khẩu, bổ sung thông tin kịp thời, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống".

Việc Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương triển khai thực hiện cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân có đủ điều kiện trên địa bàn đã góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết những thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử; giảm bớt giấy tờ, thời gian, công sức và chi phí đi lại của người dân.

Trong thành công chung của Công an Hà Nam, phải kể đến vai trò quan trọng của lực lượng công an xã đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, tập trung vào số công dân vắng mặt tại địa phương chưa làm CCCD. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao, cán bộ, chiến sĩ công an xã đã đến từng nhà, rà từng thôn thu thập tin tức.

Theo Trung tá Trương Văn Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an huyện Kim Bảng, huyện Kim Bảng có nhiều công dân đi làm ăn xa ở các tỉnh phía Nam hoặc phía Bắc nhưng không có điều kiện về trụ sở công an huyện làm căn cước công dân gắn chíp.

Đối với các trường hợp này, Công an huyện Kim Bảng đã thành lập tổ công tác, mang theo máy móc đến địa phương mà họ cư trú để làm các thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho công dân.

Đối với các trường hợp các cụ già yếu, neo đơn, những người bệnh nặng, tâm thần, khó khăn trong việc đi lại, các tổ lưu động đến tận nhà, cơ sở bảo trợ xã hội tiến hành thủ tục cấp căn cước công dân.