Công an Đồng Tháp thông tin việc mua kit test Công ty Việt Á hơn 200 tỷ

Tại buổi họp báo giao ban tháng 2/2022 do Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức vào chiều 2/3, ông Nguyễn Văn Phú - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đang thanh tra chuyên đề diện rộng việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

"Hiện 2 đoàn thanh tra vẫn đang làm việc nên không thể thông tin gì thêm. Dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ có kết quả thanh tra", ông Phú cho biết.

Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin việc tỉnh này mua kit test Công ty Việt Á hơn 200 tỷ đồng (Ảnh: CTV).

Liên quan nội dung Đồng Tháp mua kit test Công ty Việt Á, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an tỉnh Đồng Tháp từng tiếp cận hồ sơ và nắm được từng hợp đồng, tổng số tiền mua kit test Công ty Việt Á trên 200 tỷ đồng. Hiện nay, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đang thụ lý chính và đã bắt nhiều đối tượng trong Công ty Việt Á.

Liên quan đến nội dung báo chí đặt ra có sai phạm hay không trong việc mua kit test của Công ty Việt Á, Thượng tá Quốc cho rằng, hiện nay 2 đoàn thanh tra đang tiến hành làm việc. Để biết có sai phạm hay không, cá nhân nào nhận hoa hồng thì phải chờ kết quả thanh tra.

Thượng tá Quốc nhấn mạnh, chủ trương Đồng Tháp là làm kiên quyết và xử đúng theo quy định pháp luật nếu có ai "nhúng chàm".

Thông tin ban đầu, trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, trong đó giá kit xét nghiệm cao nhất là 509.250 đồng.