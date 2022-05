Con trai khóc lóc xin mẹ đừng nhảy cầu tự tử

Chiều 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 13h25 ngày 24/5, anh Nguyễn Văn Lực, ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa đi qua cầu sông Nhơm, thuộc thôn Thịnh Lạc, xã Tế Nông phát hiện một bé trai vừa khóc lóc, vừa níu kéo người phụ nữ đứng bên thành cầu có ý định tự tử.

Anh Nguyễn Văn Lực kịp thời phát hiện, khuyên can người phụ nữ không làm điều dại dột (Ảnh: CATH).

Anh Lực đã đến khuyên can người phụ nữ và báo cáo sự việc cho Công an xã Tế Nông. Sau khi nhận được tin báo, Thượng úy Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Công an xã, Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng và Thiếu úy Nguyễn Văn Trường, cán bộ Công an xã Tế Nông đã có mặt để khuyên can, ngăn cản người phụ nữ này nhảy cầu và đưa chị về trụ sở công an xã làm việc.

Tại trụ sở công an, được động viên, khuyên can, người phụ nữ này đã hiểu và hứa bỏ ý định tự tử.

Cán bộ Công an xã Tế Nông đã có mặt để khuyên can, ngăn cản người phụ nữ này nhảy cầu và đưa về trụ sở công an xã (Ảnh: CATH).

Người phụ nữ được xác định là chị B.T.M.N., trú ở tỉnh Đồng Nai. Chị N. vừa mang con trai 9 tuổi ra Thanh Hóa để thăm con trai lớn đang ở cùng với chồng. Chị N. muốn đưa cả con trai lớn vào Đồng Nai sinh sống nhưng không được chấp thuận. Trong lúc nóng giận, chị N. dẫn theo con nhỏ lên cầu sông Nhơm để tự tử.

Sau khi được người dân, lực lượng công an xã Tế Nông động viên, đả thông tư tưởng, chị N. dần ổn định tâm lý. Đến 16h cùng ngày, nhận được thông báo của công an, chồng chị N. đã đến xin đưa vợ về nhà để 2 vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất việc nuôi con, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.