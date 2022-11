Còn 7 ngày tham gia cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông 2022"

Vòng sơ khảo của cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông năm 2022" chỉ còn một tuần nữa là khép lại. Độc giả gửi bài dự về địa chỉ email: sangkienatgt@dantri.com.vn hoặc tại form đăng ký ở http://sangkienatgt.dantri.com.vn. Mốc thời gian bài gửi đi sẽ tính theo dấu bưu điện và thời gian trên email.

Trong bài dự thi, các cá nhân, tập thể mô tả ý tưởng, sản phẩm, cách thức vận hành, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế, có thể kèm video, ảnh để minh họa cho giải pháp đề cập.

Cuộc thi là một phần của Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện.

Sau hơn 2 tháng diễn ra, Ban tổ chức nhận hàng trăm tác phẩm gửi về, từ độc giả ở khắp mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều giải pháp sáng tạo, đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ thông minh, với cùng mục tiêu giúp các phương tiện lưu thông an toàn, giảm tối đa sự cố giao thông.

Nhiều đề xuất nổi bật gây chú ý Ban giám khảo. Đó là vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ phát sáng khi có người đi qua đường ban đêm, ứng dụng AI để nhận biết người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia, máy phát hiện và dự đoán tình trạng tắc nghẽn giao thông từ xa. Có độc giả nghiên cứu hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái ô tô; áp dụng công nghệ giám sát lấn làn trên xe tải, container; cảm biến nhận biết và không cho phép tài xế điều khiển phương tiện khi uống rượu bia…

Chương trình còn có sự đồng hành của nhiều học sinh trung học phổ thông, sinh viên, với các tác phẩm trình bày sinh động, mạch lạc, có dẫn chứng số liệu khi đề cập đến nguyên nhân, thực trạng giao thông Việt Nam hiện tại. Một số giải pháp do lứa tuổi 16 đề xuất như dùng robot điều khiển giao thông, làm hệ thống đường thấm nước để giảm ngập lụt gây kẹt xe như thường thấy mỗi khi mùa mưa đến, hay ứng dụng giúp thông báo sự cố, tai nạn đến cơ sở y tế, cơ quan công an gần nhất…

Cuộc thi tập trung vào 2 chủ đề chính là giảm thiểu ùn tắc giao thông và hạn chế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Người đưa sáng kiến an toàn giao thông phải thể hiện rõ một trong hai hạng mục:

Ý tưởng về an toàn giao thông: Các giải pháp hoàn thiện thể chế về pháp luật giao thông đường bộ; giải pháp tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông.

Giải pháp công nghệ an toàn giao thông: Nhóm giải pháp phần mềm ứng dụng và giải pháp phần cứng thiết bị kỹ thuật giải quyết các vấn đề an toàn giao thông.

Độc giả tham gia cuộc thi ngoài việc chia sẻ các sáng kiến giúp ích cho chính mình và mọi người an toàn trên mọi bước đường di chuyển, còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng.

Mỗi hạng mục gồm một giải nhất 100 triệu đồng; một giải nhì 30 triệu đồng; một giải ba 10 triệu đồng; 2 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng; cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Từ những tín hiệu tích cực ban đầu, cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông năm 2022" được kỳ vọng sẽ thực thi nhiều dự án có thể thay đổi tương lai, xây dựng các giải pháp an toàn giao thông bền vững trong cộng đồng".

Kết thúc vòng sơ khảo (tức sau ngày 30/11), ban giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra 20 ý tưởng, sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 10 ý tưởng, sản phẩm) để vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến.

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.