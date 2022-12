Cô giáo trẻ mất liên lạc khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học

Tối 6/12, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết một nữ giáo viên của trường này mất liên lạc hơn một ngày, hiện gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 20h ngày 5/12, người nhà của cô giáo L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thông tin đến Trường THPT Phúc Trạch nội dung: Chiều 5/12, cô C. đi từ nhà ở Nghệ An vào Trường THPT Phúc Trạch để dạy học. Khoảng 17h30 cùng ngày, cô C. gọi điện thông báo với gia đình đã đến thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), nhưng mất liên lạc từ đó đến nay.

Người thân đăng tin tìm kiếm cô giáo C. trên mạng xã hội (Ảnh: ĐQ).

Ông Trung cho biết, cô C. là giáo viên mới về công tác giảng dạy môn tiếng Anh tại trường từ tháng 10/2022.

"Ngày 3/12 là cuối tuần nên cô C. về Nghệ An. Đến chiều 5/12 khi cô C. trên đường vào lại trường thì mất liên lạc. Cô C. mới về trường công tác được 2 tháng nên mọi việc diễn ra bình thường. Cô C. ở tại khu nội trú giáo viên của nhà trường. Trong thời gian công tác tại trường, cô C. cũng không có biểu hiện gì bất thường", ông Nguyễn Bảo Trung cho biết.

Sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình, các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch liên lạc với cô C. nhưng bất thành. Hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình nhờ các cơ quan chức năng và cộng đồng mạng xã hội để tìm kiếm.

"Lúc tối nay (6/12), khi gọi vào số máy của em C. thì điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cơ quan chức năng đã định vị được ở trong huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện phía gia đình đang đi vào huyện Kỳ Anh để tìm", một người thân của cô giáo C. cho biết.