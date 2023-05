Cô gái tàn tật tử vong dưới giếng sâu

Sáng 4/5, Trung tâm chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Miệng giếng hẹp gây khó khăn cho việc tiếp cận nạn nhân (Ảnh: Chu Minh).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh chỉ đạo Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ số 5 huy động 2 xe, 8 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng cứu hộ có mặt, nạn nhân đã tử vong do rơi xuống giếng trước đó, gia đình không kịp ứng cứu do giếng sâu, miệng giếng nhỏ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (23 tuổi, trú xã Phúc Sơn). Hiện trường là giếng khơi có đường kính khoảng 80cm, sâu khoảng 11m.

Khu vực chị H. bị nạn là giếng nước của gia đình, bình thường có nắp đậy (Ảnh: Chu Minh).

Lực lượng cứu hộ với thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân lên. Tuy nhiên, do miệng giếng hẹp, bình dưỡng khí không thể mang trên vai, lực lượng cứu hộ quyết định treo bình trên dây cáp ngay trên đầu chiến sĩ cứu hộ.

Khoảng gần 20 phút sau, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể nạn nhân lên khỏi giếng, bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin từ một lãnh đạo xã Phúc Sơn, chị H. là người thiểu năng trí tuệ, bị khèo tay chân bẩm sinh. Giếng nước này bình thường gia đình sử dụng và có nắp đậy cẩn thận.