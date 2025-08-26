Cổ đông tranh chấp, mỏ cát tạm dừng khiến giá cát tăng vọt

Ngày 26/8, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm liên quan đến mỏ cát Pha Lê. Cơ quan công an cũng đã gửi văn bản lên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng để báo cáo sự việc.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại thôn Hội Khách, theo đơn tố cáo của ông Phan Thanh Dũng (SN 1963, trú xã Đại Lộc, Đà Nẵng).

Mỏ cát Pha Lê lúc đang hoạt động (Ảnh: Bình An).

Ông Dũng tố cáo Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (Công ty Pha Lê Quảng Nam) có hành vi khai thác trái phép cát sỏi tại thôn Hội Khách (mỏ cát Đại Sơn, hay mỏ cát Pha Lê).

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định, Công ty Pha Lê Quảng Nam bán khoáng sản sau khai thác phù hợp với quy định của UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Đối chiếu với khối lượng khai thác từng năm (2020-2025), Công ty Pha Lê Quảng Nam khai thác không vượt định mức 23.000 m3/năm và không vượt trữ lượng khai thác theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam cũ.

Do tranh chấp nên mỏ cát đang tạm ngưng hoạt động (Ảnh: Công Bính).

Trong quá trình giải quyết đơn tố cáo, xét thấy không có sự việc khai thác khoáng sản trái phép như nội dung ông Phan Thanh Dũng tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin của ông Dũng tố cáo.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ khi thành lập Công ty Pha Lê Quảng Nam, ông Phan Thanh Dũng đã chuyển nhượng cổ phần tại công ty cho nhiều người khác, đến ngày 28/4/2023, ông Dũng không còn cổ phần nào tại công ty.

Ngày 5/5/2020, ông Dũng với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Thương mại Pha Lê (Công ty Pha Lê), đã ban hành quyết định về việc chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu về mỏ, quyền đầu tư khai thác, được tổ chức sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế, chuyển giao toàn bộ quyền hoạt động bến thủy nội địa, bãi tập kết vật liệu và tuyến đường dân sinh để vận chuyển cát cho Công ty Pha Lê Quảng Nam.

Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, Công ty Pha Lê và ông Phan Thanh Dũng không còn quyền gì đối với mỏ cát, sỏi đã được cấp phép nói trên và đối với Công ty Pha Lê Quảng Nam.

Đầu tháng 8, UBND xã Thượng Đức có văn bản yêu cầu Công ty Pha Lê Quảng Nam tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa cho đến khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý… và không được phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Pha Lê Quảng Nam hoàn thiện thủ tục mới có thể tiếp tục khai thác (Ảnh: Công Bính).

Pha Lê là một trong số ít mỏ cát tại Đà Nẵng còn giấy phép khai thác nhưng phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến nguồn cung khan hiếm, giá tăng vọt.

Cuối tháng 7, Công ty Pha Lê Quảng Nam gửi văn bản đến cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cho biết, ông Phan Thanh Dũng (người đại diện pháp luật Công ty Pha Lê) ngăn cản phương tiện của Công ty Pha Lê Quảng Nam, không cho tiếp cận bến thủy để thực hiện hoạt động bốc dỡ vật liệu cát sỏi lên bãi tập kết.

Theo Công ty Pha Lê Quảng Nam, điều này đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát khan hiếm, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thi công dự án.

Công ty Pha Lê Quảng Nam đề nghị cơ quan chức năng rà soát thực trạng hoạt động của bến thủy nội địa đang do Công ty Pha Lê quản lý; qua đó thu hồi quyền sử dụng bến thủy nội địa của Công ty Pha Lê và xem xét cấp phép cho Công ty Pha Lê Quảng Nam tiếp tục khai thác, sử dụng bến.