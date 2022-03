Chuyện xin giúp đỡ cụ ông chèo đò ở Hội An: Nhiều thêu dệt và đi quá xa?

Vài ngày gần đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải câu chuyện về một cụ ông 89 tuổi làm nghề chèo đò chở khách du lịch trên sông Hoài ở TP Hội An (Quảng Nam). Sự việc nhận được nhiều chú ý của dư luận.

Câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội về cụ ông chèo đò ở Hội An (Ảnh chụp màn hình).

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội này, cụ ông cho biết mình không được đậu ghe gần bờ vì ghe của ông không đủ đẹp như các ghe khác, muốn mua lại cái mới phải tốn 300 triệu đồng nhưng cụ không có tiền mua. Đa số người trẻ đi du lịch sẽ chọn những ghe đẹp giá trị lớn, nên cụ ông khó đón khách hơn.

Ông lấy giá rất rẻ, chỉ 15.000 đồng/lượt. Ông còn cho biết thêm, mỗi ngày ông phải đóng thuế 10.000 đồng/ngày, một tháng là 300.000 đồng, những lúc ế khách, phải đi phụ hồ để kiếm thêm. Ông cũng có một người con gái đã 60 tuổi nhưng cũng nghèo nên ông phải tự mưu sinh…

Bài viết ngay sau đó nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng, nhiều du khách bày tỏ khi đến Hội An sẽ đi đò giúp cụ để hỗ trợ phần nào.

Sau khi bài viết đăng tải, gia đình đã liên lạc xin phép không nhận hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó ít hôm, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin cụ ông đang bị "gây khó dễ". Theo đó, thông tin được cho là của người nhà cụ ông cho biết, cụ bị nhiều người chèo đò khác trách móc vì làm ảnh hưởng đến việc mưu sinh của họ. Mức giá đưa ra 15.000 đồng của cụ ông được cho là đang "phá giá", quá thấp, không đúng với mức giá thành phố ban hành. Cuộc sống của cụ cũng bị đảo lộn, gặp nhiều rắc rối.

Trước diễn biến trên, các ngành chức năng của TP Hội An đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An, cho biết qua xác minh, cụ ông trong câu chuyện là ông Nguyễn T., 79 tuổi (không phải 89 tuổi như nội dung đăng trên mạng xã hội), trú phường Minh An, TP Hội An. Ông T. là thành viên trong nghiệp đoàn ghe bơi của TP Hội An, được phép hoạt động chở khách du lịch.

Qua làm việc, ông T. xác nhận thông tin ông chở khách với giá 15.000 đồng là đúng. Về thông tin ông phải đóng thuế 10.000 đồng/ngày là không chính xác, ông không hề nói điều này với nữ du khách và thực tế TP Hội An không thu khoản thuế nào.

Theo ông Lanh, đây là người lao động tự do nên chủ trương của thành phố là tạo điều kiện cho họ và không thu một đồng nào từ trước đến nay. Cụ Tô cũng khẳng định mình không đi phụ hồ để có tiền đóng thuế như bài viết, bởi vì năm nay cụ đã 79 tuổi, không đủ sức để làm việc nặng.

"Bài viết đăng tải có nhiều tình tiết thêu dệt không đúng sự thật. Có thể chủ bài viết có ý tốt muốn giúp đỡ cụ T. nhưng lại gây tác dụng ngược. Cụ T. nói rằng khi bài viết mới được chia sẻ, con gái cụ đã liên lạc với người đăng xin phép không cần kêu gọi hỗ trợ, bởi cụ còn con cái có thể giúp đỡ. Nhưng sự việc có vẻ đã đi quá xa, nhiều thông tin nhiễu loạn, khiến cuộc sống cụ bị đảo lộn, mệt mỏi", ông Lanh cho hay.

Trước những phản ứng của dư luận, lãnh đạo TP Hội An đã vào cuộc xác minh (Ảnh chụp màn hình).

Ông Võ Đăng Phong - Phó trưởng Phòng quản lý đô thị TP Hội An - thông tin thêm, vừa qua, chính quyền đã giao cho nghiệp đoàn ghe bơi thành phố thống nhất với tất cả các hộ ghe bơi, xây dựng quy chế chi tiêu cụ thể về việc tham gia phí tự nguyện đóng góp cho nghiệp đoàn ghe bơi TP Hội An để thực hiện ma chay, hiếu hỉ. Sau đó quy chế này đã được gửi lên thành phố xem xét và thống nhất, nhưng việc này vẫn chưa triển khai.

Về thông tin cụ ông "phá giá" bị nhiều người phản ứng, ông Phong chia sẻ, trước đây nghiệp đoàn hiệp thương một mức giá chuẩn để các thành viên tuân theo. Mỗi thuyền như vậy có giá 150.000 đồng/15 phút, chia đều cho người cùng đi một chuyến.

"Cụ T. có hạ giá thấp cũng không đáng trách, do dịch bệnh nên cụ linh hoạt giá để phù hợp là điều dễ hiểu. Nhưng do hiệu ứng mạng xã hội, cùng mức giá đưa ra quá thấp nên gây nhiều phản ứng trái chiều", ông Phong nói.

Theo ông Phong, hoạt động bơi thuyền du lịch trên sông Hoài trước nay có một số vấn đề bất cập bị du khách, người dân phàn nàn. Vừa qua, Hội An đã thành lập nghiệp đoàn ghe bơi với 300 thành viên, đang trong quá trình hoàn thiện quy chế hoạt động để khắc phục các bất cập cũng như đưa hoạt động này vào khuôn khổ. Tinh thần là phải đảm bảo an toàn cho du khách, đảm bảo sự văn minh, công bằng cho các thành viên nghiệp đoàn, trong đó những người lớn tuổi, hoàn cảnh đặc biệt sẽ được ưu tiên.