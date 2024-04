Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khoanh vẽ, chuyển diện tích 29,59ha trồng thông 3 lá vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt tại sân golf Đồi Cù.

Trước đó, Sở NN&PTNT Lâm Đồng nhận được văn bản của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sở đã chuyển những hồ sơ liên quan cho công an.

Dự án sân golf Đồi Cù (Ảnh: An Sinh).

Những tài liệu này gồm: Văn bản số 695/STNMT-KHTC ngày 17/5/2016 về việc xác định diện tích rừng cảnh quan tại sân Golf của Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng Đà Lạt; các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xin miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng rừng trong sân Golf Đồi Cù.

Hồ sơ còn liên quan việc khoanh vẽ, xác định diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân Golf đủ điều kiện là rừng cảnh quan; việc xin ý kiến chuyển diện tích 29,59ha trồng thông năm 1993 trong sân golf Đồi Cù đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Ngoài ra, hồ sơ báo cáo kết quả khoanh vẽ diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân golf của Công ty Cổ phần Khu nghỉ mát Đà Lạt năm 2016.

Đồng thời, trong tài liệu gửi Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng còn có kết luận số 74/KL/TU ngày 11/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó, Dân trí đã thông tin bên trong dự án sân golf Đồi Cù có 2 khối công trình lớn.

2 tòa nhà sai phép và trái phép tại dự án sân golf Đồi Cù (Ảnh: An Sinh).

Một khối có diện tích 6.120m2 đã được cấp phép nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cho xây vượt diện tích lẫn khối tích dẫn đến sai phép hơn 3.300m2.

Một khối công trình khác nổi bật, đồ sộ, chắn núi Langbiang không có giấy phép. Công trình có diện tích 4.400m2, có 4 tầng nổi, mặt tiền của công trình này hướng nhìn ra hồ Xuân Hương.

Ngày 11/1, UBND thành phố Đà Lạt đã ra 2 quyết định xử phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL do sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà tại sân golf Đồi Cù.

Tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục sai phạm trước ngày 25/1. Tuy nhiên, đến nay, các khối công trình vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ theo đúng thời gian quy định.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt rà soát, báo cáo tình hình xử lý vi phạm tại dự án sân golf Đồi Cù .

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sắp tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp để xem xét, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xử lý vi phạm tại dự án sân golf Đồi Cù của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL và một số dự án khác.

Sở Xây dựng Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với sở, ngành và thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát tình hình đầu tư, xây dựng tại công trình; việc khắc phục các sai phạm đã chỉ ra trong thời gian qua và hướng xử lý trong thời gian tới.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả, đề xuất hướng xử lý trước ngày 12/4.

Minh Hậu