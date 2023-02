Chuyên gia: Một số trường hợp đã bị truy tố vì truy cập trái phép dữ liệu

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 23/2, Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo quốc tế về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ Đan Mạch, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế (Ảnh: Hoàng Phong).

Luôn tìm ra người truy cập hoặc thay đổi dữ liệu

Trong bài tham luận của mình, ông Hans Lohmann Jayatissa - Giám đốc chuyển đổi số, Công ty Công nghệ KMD (Đan Mạch) chia sẻ: Trong cơ sở dữ liệu lõi của Đan Mạch, tất cả các giao dịch đều được ghi lại với dữ liệu người dùng, thời gian và giao dịch, đồng thời các mục nhật ký này được mã hóa. Điều đó có nghĩa là sẽ luôn có thể tìm ra ai đã truy cập (hoặc thay đổi) dữ liệu nào vào thời điểm nào...

"Điều này đã dẫn đến việc truy tố một số trường hợp và nhân viên y tế, những người đã truy cập các tệp trên VIP mà họ không có bất kỳ lý do nào liên quan đến công việc. Do đó, những người cố gắng truy cập hoặc thay đổi dữ liệu một cách bất hợp pháp có thể và sẽ luôn bị phát hiện...", ông Hans Lohmann Jayatissa nói.

Ông Hans Lohmann Jayatissa trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Hoàng Phong).

Cũng theo ông Hans Lohmann Jayatissa, việc số hóa ở Đan Mạch được đảm bảo thông qua quản trị. Các cơ quan số hóa, liên kết chặt chẽ với nhau. Chính phủ hỗ trợ và có nhiều chính sách xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số. Những chính sách pháp luật đảm bảo cho việc chuyển đổi số thành công. Chính phủ Đan Mạch đề ra những mục tiêu rõ ràng, yêu cầu tất cả những dịch vụ công trực tuyến phải sử dụng chữ ký điện tử phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội. Để chuyển đổi số thành công thì dữ liệu là quan trọng. Đan Mạch xây dựng cơ sở dữ liệu từ năm 1968.

Ông Hans Lohmann Jayatissa tin tưởng, Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong việc xây dựng và hoàn thành chuyển đổi số. Theo chuyên gia này, như kinh nghiệm của Đan Mạch, điều quan trọng là Chính phủ, chính quyền các cấp hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo niềm tin và hứng khởi, giúp công cuộc chuyển đổi số lan tỏa, thành công.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin: Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, với trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Công an đã triển khai và hoàn thành 3 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử; hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Trên cơ sở hoàn thành 3 dự án trên, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Hoàng Phong).

Ngày 25/12/2022, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng, thành viên Tổ công tác Đề án 06 đã sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06, qua đó khẳng định đã thu được nhiều kết quả, thực hiện nhiều nền tảng dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở hoàn thành năm đầu tiên của Đề án 06, trong chương trình tiếp theo, Chính phủ tiếp tục giao Bộ Công an chủ trì, cùng với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

"Hội thảo tập trung nghiên cứu những nội dung đã đặt ra xoay quanh việc xây dựng mô hình, đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chúng ta quyết tâm phải hoàn thành đề án này. Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ, miêu tả được những cấu thành cụ thể của đề án, hình thành vỏ trạm, cấu trúc, các thiết bị, phương thức vận hành tiếp theo với trung tâm trong quá trình xây dựng, hoàn thành và phát triển lâu dài sau này…", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gợi ý.

Những đóng góp ý kiến là "chìa khóa" gỡ khó khăn, vướng mắc

Trình bày kinh nghiệm triển khai, thực hiện từ Chính phủ Hàn Quốc và Công ty tư vấn quản lý Hàn Quốc trong quá trình xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, ông Kim Young Gi, Giám đốc Công ty KMAC phân tích sâu về các vấn đề cần xem xét khi xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; các nguy cơ dự kiến và cách đối phó; hiện trạng và các ví dụ cụ thể về nền tảng Chính phủ số của Hàn Quốc và các dự án KMAC đã thực hiện.

Được xem là "Nhà cung cấp dịch vụ internet đầu tiên tại Nhật Bản", Công ty IIJ (Internet Intiative Japan) hiện đang kinh doanh ở các lĩnh vực như dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ đường truyền, dịch vụ bảo mật, dịch vụ tích hợp và dịch vụ điện thoại di động. IIJ chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp vừa và lớn, văn phòng chính phủ. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Giám đốc kinh doanh, Công ty TNHH giải pháp toàn cầu IIJ Việt Nam đã thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế về kinh nghiệm xây dựng triển khai những dịch vụ số tại Nhật Bản, cách thức bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng C06 phát biểu bế mạc hội thảo (Ảnh: Hoàng Phong).

Được sự ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, phát biểu bế mạc hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng C06 trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ, kinh nghiệm hết sức hữu ích, quan trọng của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cũng khẳng định, các ý kiến đóng góp, tư vấn của chuyên gia, nhà khoa học tựa như "chìa khóa", qua đó giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các hội thảo tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, tư vấn, hỗ trợ C06, Tổ công tác thực hiện Đề án 06, Bộ Công an trong mục tiêu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia…