Chuyến đi định mệnh: "Vợ mất rồi, giờ 3 đứa con tôi mồ côi mẹ"

Ông Phạm Ngọc Hùng vẫn chưa hết kinh hãi sau những gì vừa xảy ra với gia đình mình.

Nỗi đau không bao giờ quên

Vẫn chưa hết kinh hoàng sau những gì vừa xảy ra với mình, ông Phạm Ngọc Hùng (50 tuổi) kể, ông cùng vợ và 6 người bạn ra Hội An du lịch hôm 24/2.

Tối 26/2, lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Đến sáng 26/2, cả nhóm lên ca nô của công ty TNHH MTV Phương Đông ra đảo Cù Lao Chàm chơi, đến khoảng 13h cùng ngày thì lên ca nô vào bờ. Lúc đó sóng lớn nên nữ ngồi phía sau, còn nam thì ngồi phía trước.

"Tàu đang chạy nhanh thì bị sóng đánh lật úp. Mấy đứa trẻ ở trên mũi ca nô bị văng xuống nước, những người còn lại nằm trong ca nô. Tôi dùng chân đạp mạnh vào cửa sổ để thoát ra ngoài, bơi đến bám vào bụng ca nô nhưng rất trơn, đành đến trước mũi và níu vào đây", ông Hùng kể.

Người thân của nạn nhân ký giấy nhận thi thể từ chính quyền địa phương.

Lau nước mắt, ông Hùng kể thêm, ông cầm cự được gần 10 phút thì được ca nô Phương Đông đi sau cứu trong tình trạng bất tỉnh vì uống nhiều nước và lạnh, sau đó ông được đưa vào bờ để sơ cứu. Còn vợ ông cùng nhiều người khác mắc kẹt trong ca nô đã tử vong.

"Lúc đó, tôi tưởng tôi cũng chết rồi, nhưng loay hoay một hồi tôi lặn ra được phía sau ca nô. Nhưng tôi không biết vợ ngồi chỗ nào nên không kéo ra được. Giờ vợ mất rồi, 3 đứa con ở nhà khóc nhiều lắm vì chúng mồ côi mẹ rồi", ông Hùng nói với cặp mắt đỏ hoe.

Ông Nguyễn Minh Trình (bên phải) khóc, nói không nên lời khi được hỏi về người thân.

Ngồi thất thần trong căn phòng phía sau trụ sở Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại, ông Nguyễn Minh Trình (du khách Hà Nội) nói không nên lời khi được hỏi về người thân.

Những người thân còn lại của ông Trình đều không ngờ đó là chuyến đi định mệnh của gia đình.

Ông Trình nghẹn ngào chia sẻ, ông cùng vợ và con từ Hà Nội vào Quảng Nam du lịch. Đến sáng 26/2, cả gia đình ông, gia đình người anh trai cùng các thành viên trong đại gia đình ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Nhưng không ngờ đó là lần đi tham quan định mệnh của gia đình.

"Chiều nay (26/2), cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể vợ tôi và đưa về bệnh viện nhưng còn con nhỏ 2 tuổi vẫn đang mất tích", ông Trình nghẹn ngào nói.

Ai cũng thẫn thờ và xót thương trước sự mất mát quá lớn của các gia đình nạn nhân.

Mở rộng vùng tìm kiếm

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ mỗi người tử vong 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 4 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ kinh phí đưa thi thể các nạn nhân về nhà để gia đình lo hậu sự.

"Tôi đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH của tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH nơi cư trú của các nạn nhân để tiếp tục có hỗ trợ về mai táng, kinh phí đưa về nhà để gia đình lo hậu sự", ông Tân thông tin.

Khuya 26/2, người dân địa phương cùng người thân các nạn nhân đã thắp hương cầu nguyện ở biển Cửa Đại.

Ai cũng hy vọng một phép màu có thể xảy ra với những nạn nhân đang bị mất tích.

Khuya 26/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - dẫn đầu đoàn công tác đã vào biển Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Khuất Việt Hùng (ở giữa) đã có cuộc họp khẩn về vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Theo ông Hùng, khi nghe thông tin báo cáo, ông thật sự không tin khi nghe được có đến từng đó người chết, ông rất đau xót. Từ sự việc này, ông đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền, tăng cường khả năng quan trắc, đảm bảo an toàn luồng tuyến. Đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian đến. Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn, linh hoạt luồng tuyến.

Lực lượng chức năng, các tàu cá và ca nô khác đang tiếp tục công tác tìm kiếm vào ngày 27/2.

Theo báo cáo của Đại tá Nguyễn Quang Nam - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam, tối 26/2, chỉ còn 2 tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát biển 2 đủ điều kiện, được tiếp tục tham gia cứu nạn. Các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào sáng 27/2.

Phạm vi tìm kiếm sẽ được lực lượng chức năng mở rộng ra vùng biển huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Còn theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, sáng 27/2, phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng ra vùng biển huyện Duy Xuyên và Thăng Bình. Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào đặc điểm thủy triều và vận dụng kinh nghiệm của ngư dân để xác định luồng lạch, vùng xoáy để rà tìm.