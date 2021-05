Chửi bới, lăng mạ công an "chờ dâng tiền" mới làm căn cước công dân

Dân trí Cho rằng lực lượng công an chậm trễ trong việc cấp căn cước công dân, một nam thanh niên 20 tuổi đã lên mạng chửi bới, lăng mạ công an.

Ngày 27/4, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã triệu tập một nam thanh niên có hành vi lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung lăng mạ, chửi bới lực lượng công an làm căn cước công dân (CCCD).

Với hành vi xúc phạm lực lượng công an, nam thanh niên 20 tuổi bị triệu tập (Ảnh: Đức Nguyễn).

Nam thanh niên được xác định là Trương Quang T. (20 tuổi, ngụ xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, cuối tháng 2/2021, T. đã làm CCCD tại phòng tiếp công dân của UBND huyện Krông Búk.

Ngày 25/4, dù chưa đến ngày được nhận thẻ CCCD nhưng T. đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung với lời lẽ tục tĩu để chửi bới, xúc phạm lực lượng công an. Đồng thời, T. còn viết "hay là chờ dâng tiền lên" thì mới có thẻ CCCD.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ thái độ phản đối T. và khuyên T. nên gỡ bỏ thông tin này. Đến tối cùng ngày, trước ý kiến của nhiều người, T. đã gỡ bỏ nội dung chửi bới trên.

Tại cơ quan công an, sau khi được giải thích cặn kẽ, T. đã hiểu được hành vi sai trái của mình và viết bản cam kết không tái phạm.

Nam thanh niên lên Facebook "mắng" công an làm ăn bát nháo

Sáng 27/4, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đã vào cuộc xử lý đối tượng được cho là tâm thần nhưng vẫn lên Facebook "mắng" công an thành phố này làm ăn bát nháo.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa ngày 26/4, trên một hội nhóm xuất hiện một số bài viết của tài khoản Facebook "V.Th" với nội dung: "Công an thành phố Vinh làm ăn bát nháo. Cái gì cũng bắt dân chờ. Chỉ khổ dân thôi".

Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, Công an Thành phố Vinh đã tiến hành xác minh, triệu tập chủ Facebook trên đến trụ sở làm việc.

Có mặt tại cơ quan điều tra, anh này khai tên là V.H.T. (trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và có cầm theo sổ khám chữa bệnh ghi rõ "là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú tâm thần".

V.H.T. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Vinh).

Sau đó, Công an thành phố Vinh đã làm việc với người giám hộ (bố đẻ của V.H.T.), bàn giao trách nhiệm cho gia đình, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó trên mạng xã hội.

Trương Nguyễn - Nguyễn Phê