Chưa thể "phá rào" đường bay quan trọng Việt Nam - Trung Quốc, Hàn Quốc

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - thông tin: "Riêng trong tháng 7, hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 12 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa là 10,6 triệu lượt, lượng khách quốc tế 1,3 triệu lượt. Thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng tới 38% so với năm 2019 - thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19, vượt xa mọi dự báo".

Khách đi máy bay nội địa tăng vượt mọi dự báo, cao hơn cả thời điểm trước đại dịch (Ảnh: NIA).

Khá lạc quan về sự tăng trưởng hàng không nội địa, nhưng Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cũng bày tỏ những lo ngại vì thị trường quốc tế đang gặp nhiều khó khăn, các đường bay vẫn chưa thể khôi phục như kỳ vọng.

"Doanh thu của hãng hàng không phụ thuộc vào bay quốc tế, nhưng tỷ lệ khôi phục hiện mới đạt khoảng 40% so với thời điểm trước dịch. Đặc biệt, quá trình mở lại các đường bay đến Hàn Quốc và Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2022, các đường bay quốc tế sẽ được khôi phục như thời điểm trước dịch. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng gặp rào cản nhất định khi thời điểm này, dịch đậu mùa khỉ xuất hiện, các quốc gia có xu thế siết chặt công tác kiểm soát dịch" - Cục trưởng Đinh Việt Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam bày tỏ lo ngại những khó khăn trong thời gian tới là giá nhiên liệu vẫn neo ở mức cao. Năm 2021, giá nhiên liệu bình quân là 72 USD/thùng, nhưng 6 tháng đầu năm 2022 con số này đã là 116 USD/thùng, bình quân cả năm 2022 dự kiến lên tới 138-140 USD/thùng. Trên thế giới, những hãng hàng không đã phải ngừng bay chỉ vì giá nhiên liệu cao như Nigeria Airways, Qantas Airlines…

Đơn cử như Vietnam Airlines, hãng này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa trong nửa đầu năm nay với gần 9,5 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 24,6% so với kế hoạch giúp cho mức lỗ của hãng giảm đáng kể. Tuy nhiên, thị trường quốc tế vốn mang tới 65% doanh thu của hãng lại phục hồi chậm chạp.

Các đường bay quốc tế mới chỉ khôi phục được 40% so với trước đại dịch (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Trong 6 tháng đầu năm, tổng thị trường quốc tế chỉ đạt khoảng 12% so với trước đại dịch, do các rào cản nhập cảnh khiến nhu cầu đi lại bị hạn chế đáng kể. Hãng mới nối lại 35 đường bay quốc tế, bằng 53% so sánh trước đại dịch là 2019. Chúng tôi chưa thể khai thác trở lại các đường bay đến Trung Quốc, Myanmar, Nga do những hạn chế từ phía nhà chức trách hoặc căng thẳng chính trị" - đại diện Vietnam Airlines thông tin.