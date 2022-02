Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì... không nghe điện thoại

Sáng 11/2, một lãnh đạo huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa có quyết tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân vì lơ là trong công tác chống dịch. Trong thời gian ông Duyên bị đình chỉ, công tác điều hành tại UBND xã Nghi Xuân được giao cho Phó chủ tịch.

Trước đó, ngày 8/2, đoàn công tác của huyện Nghi Lộc do bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số xã trên địa bàn, trong đó có xã Nghi Xuân.

Trụ sở UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Duyên không có mặt tại trụ sở xã. Đoàn công tác nhiều lần liên hệ qua điện thoại những vẫn không được.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Duyên cho biết, ông đã nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

"Ngày hôm đó tôi có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và Sở Tài chính. Trước khi đi tôi đã báo cáo với Bí thư Đảng ủy xã. Do điện thoại bỏ trong túi quần, lật đật đi công tác, không may bị rơi nên đoàn công tác gọi nhưng không biết. Không có chuyện tôi rời công sở không có lý do hoặc bỏ đi chơi", ông Duyên lý giải.

Được biết, chỉ tính trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên địa bàn xã Nghi Xuân đã ghi nhận 112 ca mắc Covid-19.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều lãnh đạo các địa phương bị tạm đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong công tác chống dịch.