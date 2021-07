Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tạm kiêm chức Giám đốc Công an tỉnh

Dân trí Ông Hồ Văn Mười vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 và vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh cho đến khi Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Văn Mười vẫn được giới thiệu là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào ngày 1/7 (ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông).

Vào ngày 1/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công an, ông Mười vẫn được giới thiệu là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông, sau khi được bầu làm người đứng đầu của UBND tỉnh Đắk Nông, bên cạnh việc chỉ đạo điều hành những công việc chung của tỉnh, ông Mười vẫn kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh trong thời gian chờ bổ nhiệm giám đốc mới.

Trong khi đó, một thành viên của UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông là do Bộ Công an bổ nhiệm.

"Đối với trường hợp của tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Hồ Văn Mười, sau khi Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND thì Bộ Công an sẽ bổ nhiệm mới Giám đốc Công an tỉnh. Hiện tại, về mặt Đảng và chính quyền, ông Hồ Văn Mười là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông", vị này nói

Ông Hồ Văn Mười (bên trái) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ngày 30/6.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2019, ông Hồ Văn Mười (SN 1969, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa; Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Bộ Công an.

Người tiền nhiệm của ông Mười là ông Nguyễn Đình Trung trước đó đã được điều động, phân công, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đặng Dương