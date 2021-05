Chủ tịch TPHCM cam kết xử lý nghiêm tiếng ồn karaoke

Dân trí Tiếp xúc cử tri quận 1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ xử lý nghiêm tiếng ồn karaoke; giải quyết cơ bản vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Sáng 12/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị bầu cử số 3 (quận 1, 3, Bình Thạnh) và đại biểu HĐND TPHCM khóa X - đơn vị bầu cử số 4 (quận 1) nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cam kết xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke tự phát.

Trong phần trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, cho biết bản thân rất vinh dự khi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị quận 1.

Với trách nhiệm của đại biểu HĐND TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Phong đã cùng tổ đại biểu luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri quận 1. Những kiến nghị của cử tri đều được trả lời, quan tâm, giải quyết.

Ông Nguyễn Thành Phong cam kết, khi được tín nhiệm bầu cử đại biểu HĐND TP sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông cam kết tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển kinh tế nhanh và bền vững...

"Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke tự phát, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm", người đứng đầu chính quyền thành phố cam kết.

Chủ tịch UBND TP sẽ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chính quyền TP vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Đơn vị bầu cử số 4 còn có 4 ứng cử viên khác là ông Quách Thành Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư thường trực quận 1; ông Đỗ Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1; bà Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM.

Là chủ tịch phường tại trung tâm thành phố, ông Đỗ Hữu Cường cam kết sẽ tăng cường năng lực quản lý đô thị, cải thiện cơ bản các vấn đề về môi trường sống, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

"Tôi sẽ nghiên cứu các biện pháp xử lý vi phạm tiếng ồn trong hoạt động kinh doanh, chấm dứt tình trạng hát loa kẹo kéo tại khu dân cư nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân", ông Cường cam kết.

Trong khi đó, ứng cử viên Trương Thị Mai Hương nhấn mạnh sẽ cùng với đồng nghiệp chú trọng hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, phản biện, từ đó góp phần truyền tải các ý kiến chuyên gia đến hoạt động của HĐND TP.

Trong chương trình hành động, ông Quách Thành Hưng cho biết sẽ tiếp tục cùng thành phố và cả nước chống dịch Covid-19, quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Trong phần trình bày chương trình hành động, Phó Bí thư thường trực quận 1 Hoàng Thị Tố Nga nêu rõ sẽ chủ động tiếp cận các chủ trương, chính sách của Trung ương, TPHCM để cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 lãnh đạo xây dựng quận thành đô thị thông minh "an toàn - văn minh - phát triển - nghĩa tình". Từ đó, góp phần xây dựng TPHCM là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi với các ứng viên đại biểu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều cử tri mong muốn TPHCM có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 như: vay vốn, giảm thuế, giãn thuế…

Riêng doanh nghiệp du lịch kiến nghị được hỗ trợ để đưa một số sản phẩm du lịch vào chương trình học ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn thời điểm này là bài toán đặt ra với chính quyền thành phố.

"Dịch bệnh Covid-19 đã đốn ngã nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành du lịch", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP cho biết đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố, Thành ủy gói hỗ trợ thứ 2 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 về thuế, vốn, lao động…

Quốc Anh