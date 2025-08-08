Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản ở Cần Thơ

Ngày 8/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị xúc tiến đầu tư Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Ngoại giao tổ chức tại TP Cần Thơ.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch giữa các địa phương khu vực với các đối tác Nhật Bản.

Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt; cùng sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao các địa phương trong khu vực ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực ĐBSCL tại Cần Thơ (Ảnh: Trung Phạm).

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi các địa phương trên cả nước, bao gồm cả Cần Thơ, đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đồng thời đang vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nỗ lực tạo đột phá, thu hút đầu tư hiệu quả và định hình một hệ sinh thái phát triển hiện đại và bền vững.

"TP Cần Thơ mong muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là các đối tác Nhật Bản, rằng Cần Thơ đã sẵn sàng cho một chặng đường phát triển mới, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và đồng hành sâu sát hơn cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Trung Phạm).

Theo ông Bình, hội nghị lần này không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu hợp tác giữa Nhật Bản và khu vực ĐBSCL, mà còn là cơ hội quý báu để định hình những hướng đi mới, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Với tinh thần hợp tác và hướng tới sự phát triển thịnh vượng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội lớn cho hợp tác và phát triển giữa hai bên.

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trung Phạm).

Cũng theo ông Bình, đây là sự kiện đối ngoại quan trọng đầu tiên của TP Cần Thơ sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Việt Nam trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, điển hình là cầu Cần Thơ, biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, cùng với dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Trung Phạm).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng rất lớn, với hơn 600.000 người, đứng thứ hai trong số các cộng đồng người nước ngoài tại đây. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một hình mẫu thành công của hợp tác song phương, được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và khu vực ĐBSCL, Chủ tịch Quốc hội đã đề ra ba định hướng lớn.

Một là, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu sản phẩm đặc sắc ĐBSCL với bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt (Ảnh: Trung Phạm).

Hai là tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị doanh nghiệp.

Ba là thúc đẩy hợp tác bền vững. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Trong chiến lược phát triển này, Đảng và nhà nước xác định ĐBSCL đóng vai trò then chốt trong việc phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có khoảng 150 đại biểu đến từ các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Trọng tâm của hội nghị là phiên thảo luận về thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường hợp tác và kết nối giữa các địa phương khu vực ĐBSCL và Nhật Bản ở các lĩnh vực.