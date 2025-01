Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã nghe báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh Yên Bái, công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Yên Bái bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an để làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái (Ảnh: Lâm Hiển).

Nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn lực lượng công an, trong đó có Công an tỉnh Yên Bái, đóng vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại địa phương; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng,...

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Yên Bái kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra "bị động, bất ngờ", không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh, trật tự; phải nắm tình hình từ trong nội bộ nắm ra, từ ngoài nắm vào,...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu (Ảnh: Lâm Hiển).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2025 là năm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; do đó cần phát động sâu rộng phong trào thi đua để đạt các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị tỉnh Yên Bái chủ động, kịp thời trong việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ theo đúng tinh thần phân cấp, phân quyền của Trung ương với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Ông cũng đề nghị tỉnh Yên Bái thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị, bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 thuộc huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (Ảnh: Lâm Hiển).

"Trung ương như thế nào thì địa phương như thế đó, phải làm sao thông suốt, với mục tiêu mạnh hơn; không làm ách tắc, trở ngại", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà, trao 20 phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái.

Tại đây, ông Mẫn đã trao quà tặng cho tập thể lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái; tặng quà cho 20 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc BCHQS tỉnh; tặng quà cho 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 thuộc huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình,...