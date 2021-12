Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng công an có nhiều đóng góp đẩy lùi đại dịch

Dân trí Chủ tịch Quốc hội đưa ra dự báo, thời gian tới, dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn ra phức tạp, khó lường. Lực lượng công an tiếp tục đóng vai trò là chủ công trong phòng, chống dịch.

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Công an Nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" sáng 11/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

"Phương châm trên đặt ra nhiều yêu cầu mới cho toàn hệ thống chính trị, đặc biệt. Trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đóng vai trò là chủ công trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM (Ảnh: H.K.).

Ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sĩ hi sinh

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tròn 2 năm, thế giới ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Đến nay, đại dịch đã lây lan đến hầu hết quốc gia trên thế giới, để lại những hệ lụy chưa từng có trong lịch sử.

Việt Nam cũng trải qua 4 đợt bùng phát dịch Covid-19. Trong đó, đợt bùng phát thứ 4 với biến chủng Delta gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết lĩnh vực kinh tế - xã hội, cuộc sống nhân dân.

"Ngay từ khi nước ta xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, Bộ Công an đã lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ về phòng, chống Covid-19, tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ. Từ đó đến nay, lực lượng công an đã có nhiều công lao, đóng góp quan trọng cho công cuộc đẩy lùi đại dịch" - ông Vương Đình Huệ nhìn nhận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lực lượng công an tiếp tục là chủ công trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: H.K.).

Lãnh đạo Quốc hội chỉ rõ, lực lượng Công an đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh, trật tự. Bộ Công an cũng có tinh thần chủ động cao trong mọi tình huống ứng phó với đại dịch.

Bộ Công an cũng có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao vaccine và đảm bảo công tác an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Xuyên suốt thời gian đó, các chiến sĩ vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị của mình là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Trong công tác phòng, chống dịch, các chiến sĩ công an đã hi sinh bản thân, chấp nhận xa gia đình, người thân để đến các vùng tâm dịch trên cả nước. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với Covid-19, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ lây nhiễm Covid-19, 17 người hi sinh, tử vong cùng hàng trăm người bị thương" - Chủ tịch Quốc hội điểm lại.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân cán bộ, chiến sĩ đã chấp nhận hi sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân.

Mệnh lệnh từ trái tim người Công an Nhân dân

Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - đánh giá, qua 4 tháng triển khai, phong trào thi đua của lực lượng công an cả nước đã đi vào cuộc sống, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trách nhiệm. Với "mệnh lệnh từ trái tim", các chiến sĩ đã xung kích trên tuyến đầu chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm.

"Sự cố gắng của toàn ngành đã góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát thành công dịch Covid-19, đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước đề ra, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" - Đại tướng Tô Lâm biểu dương.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, các đơn vị tại địa phương tuyệt đối không được có tâm lý "coi như hết dịch" (Ảnh: H.K.).

Trong thời gian tới, Tư lệnh ngành Công an đề nghị, các đơn vị tại địa phương tuyệt đối không được có tâm lý "coi như hết dịch", "ngủ quên trên chiến thắng" mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19. Các lực lượng tiếp tục thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

"Toàn lực lượng cần kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch, phản động, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 chống phá, không để xảy ra xung đột xã hội" - Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - chia sẻ, qua những ngày tháng cam go, khốc liệt của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, thành phố luôn trân trọng, tri ân và nhớ ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp. Đặc biệt, các chiến sĩ công an luôn sẵn sàng xung phong làm lá chắn đương đầu với đại dịch, ứng phó các tình huống phát sinh và lá thanh kiếm bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 tại TPHCM căng thẳng, Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập bệnh viện với gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, học viên chi viện từ các tỉnh, thành. Ngay khi vào TPHCM, các chiến sĩ đã không quản khó khăn, rủi ro, xông pha vào các địa bàn trọng điểm, xung yếu khi lực lượng tại chỗ dần đuối sức.

"Mỗi cán bộ, chiến sĩ chi viện TPHCM đã thể hiện rõ trách nhiệm cao, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những hình ảnh, tinh thần xả thân, chấp nhận hi sinh vô điều kiện sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân TPHCM và cả nước" - Bí thư Thành ủy TPHCM xúc động.

Quang Huy