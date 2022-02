Chủ tịch nước: Nông thôn mới không chỉ là hình thức bên ngoài

Ngày 16/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: H.T.).

Theo UBND huyện Tuy Phước, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước có điểm xuất phát thấp với thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt 18,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 9,84%...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 46 triệu đồng/năm (tăng 2,4 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% (giảm 7,92% so với năm 2011); hệ thống đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bằng công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 (Ảnh: H.T.).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước với nhiều mô hình sinh động, hiệu quả. Đặc biệt, địa phương với 200.000 dân, nhưng đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp, thu nhập bình quân của người dân tăng cao. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Bình Định đã có 84/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ở mức cao so với cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh điểm quan trọng của nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

"Điện, đường, trường, trạm… là việc rất cần thiết với người dân nhưng đó chưa phải là tất cả. Nông thôn mới không chỉ là hình thức bên ngoài mà phải có nội dung bên trong rất sâu sát. Đó là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, là văn hóa của người dân Việt Nam, người dân tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước. Văn hóa Việt Nam, một văn hóa tình làng nghĩa xóm, kính già yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, hỗ trợ lẫn nhau lúc khó khăn", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nông thôn mới ở Việt Nam đó là đảm bảo an toàn cho người dân, không chỉ không có nạn trộm cắp ở nông thôn mà đảm bảo an ninh ở nông thôn. Đảm bảo một huyện Tuy Phước không có kẻ cơ hội chính trị, phản động, làm phương hại đến an ninh quốc gia. Đó là huyện nông thôn mới Tuy Phước hiện đại với khoa học công nghệ, có những sản phẩm OCOP, sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tất cả điều đó chính là nhờ vào những người chủ tịch, bí thư sát dân, lo cho dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các nông dân tiêu biểu của huyện Tuy Phước (Ảnh: H.T.).

"Chúng ta đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa, không được thỏa mãn với kết quả đạt được, bệnh thành tích. Cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, huyện Tuy Phước phải có khát vọng mới, trong đó có vấn đề chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ 4.0, nông nghiệp số, quản lý dân cư bằng số hóa để phục vụ nhân dân tốt hơn. Huyện Tuy Phước phải trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao của Việt Nam.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị huyện Tuy Phước và tỉnh Bình Định phải có kế hoạch cụ thể với lộ trình, bước đi phù hợp, trong đó giữ gìn môi trường sống về tự nhiên và môi trường xã hội cho người dân. Huyện có trách nhiệm bảo vệ Đầm Thị Nại với 5.000 ha, trong đó một nửa diện tích thuộc huyện Tuy Phước, là lá phổi xanh, vùng sinh thái hấp dẫn khi đến Tuy Phước - Bình Định.